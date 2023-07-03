Озброєний спецназ 43 рази рейдив до будинку одного подружжя: що сталося (фото)

У США пара стала мішенню жартівників, які понад 40 разів викликали до них групу спецназу.

Про це пише nbcnews.com.

Патрік Томлінсон та Нікі Робінсон із Мілуокі страждають від витівок невідомих.

Те, що почалося як безневинний коментар у Твіттері, призвело до того, що поліція оточила майно чоловіка та дружини та направила зброю їм у голови.

Хулігани під їхніми іменами навіть заявили про погрози закласти бомби в концертних залах у трьох штатах.

Патрік Томлінсон та Нікі Робінсон / Фото: NBC News

Сваттинг включає людей, які шахрайськи телефонують до служби екстреної допомоги, повідомляючи про серйозні кримінальні загрози або ситуації насильства, які обманом змушують поліцію здійснити наліт на будинок або бізнес невинної людини.

Це все частіше стає можливим завдяки технологіям, які можна використовувати для маскування реального голосу, телефону або IP-адреси (також званої "спуфінгом") або для того, щоб їхні помилкові повідомлення звучали більш правдоподібно.

Проблеми Патріка почалися після того, як 2018 року він опублікував у Твіттері зауваження про те, що особисто він ніколи не вважав коміка Норма Макдональда дуже кумедним.

SWAT / Фото: NBC News

Згідно з The Daily Beast, твіт привернув увагу онлайн-тролів, які невдовзі почали переслідувати пару.

Шахраї використовували власний веб-сайт разом з обліковими записами в соціальних мережах на Reddit, Twitter та YouTube, щоб націлитись на пару та запросити інших долучитися.

Їхні переслідувачі в основному сходяться на веб-сайті, клонованому в іншому місці, тому учасники можуть швидко мігрувати, якщо їхній форум коли-небудь буде заблокований постачальником послуг.

Згодом переслідування посилилися як онлайн, так і оффлайн. Загальна кількість інцидентів із рейдами спецназу досягла 43.

"Ми не почуваємося у безпеці у власному будинку. Ми не знаємо, коли двері виб'ють", - поділився Патрік.

SWAT / Фото: NBC News

Він сказав, що одного разу спустився дониз і виявив купу поліцейських з пістолетами напоготові, дробовиками, автоматами AR-15, спрямованими йому на голову.

10 грудня 2022 року помилкові загрози вибуху бомби зі згадкою Патріка спричинили евакуацію тисяч фанатів з концерту Патті Лабель у театрі Ріверсайд у Мілуокі.

Подружжя каже, що за останні п'ять років вони витратили десятки тисяч доларів, щоб захистити себе.

Патрік та Нікі подали позов проти власників онлайн-форуму, який їх переслідувачі використали для нападок на них. Але їхню справу так і не було розглянуто судом, бо вони не мали імен власників веб-сайтів, на яких можна було б подати позов.

SWAT / Фото: NBC News

Вони надіслали повістку до суду для отримання цих імен постачальнику веб-послуг Cloudflare, але її було скасовано.

Вони були змушені відкликати позов і тепер кажуть, що мають понад 50 000 доларів судових витрат.

ФБР почало вживати офіційних заходів, щоб отримати всебічне уявлення про проблему на національному рівні, оскільки кількість подібних інцидентів зростає.

Нагадаємо, жінка щодня випивала три літри горілки і одного разу лікарі дали їй лише 24 години життя. Вона розповіла, як поборола залежність.

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