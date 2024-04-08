Озброївся рогаткою: монах напився, роздягнувся і намагався увірватися до черниць (відео)

Тайська поліція заарештувала монаха і змусила його покинути чернецтво після того, як його спіймали за розпиванням алкоголю і спробою увійти до кімнати двох монахинь в храмі в провінції Ісан в Бурірамі.

Про це пише The Thaiger.

Дві монахині з невідомого храму звернулися за допомогою до поліцейського відділку Сатуек посеред ночі після того, як 35-річний монах Пракід Чердсакун спробував увірватися до їхніх кімнат.

За їхніми словами, після того, як Пракіду не вдалося цього зробити, він виплеснув свою злість, безладно стріляючи з рогатки у їхні помешкання.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили Пракіда в стані алкогольного сп'яніння. Він зізнався, що вживав алкоголь, але заперечував, що намагався проникнути до кімнат монахинь. Він сказав, що стріляв з рогатки в їхні кімнати через те, що монахині залишали світло увімкненим на всю ніч, витрачаючи електроенергію даремно.

Одна з монахинь, ідентифікована лише як А, розповіла, що Пракід вживав алкоголь щодня, але раніше ніколи не створював жодних проблем. Вона додала, що не може пробачити йому таку поведінку і хоче, щоб він покинув храм.

Інша монахиня, Б, розповіла, що Пракід прийшов до храму три місяці тому після того, як його вигнали з попереднього храму. Вона заявила, що чоловік завжди поводився як лідер і наказував монахиням працювати на нього, як на прислугу.

Б сказала Пракіду, що найбільше її турбує його пристрасть до алкоголю. Вона розповіла про випадки, коли матір Пракіда щодня пропонувала йому алкоголь і навіть випивала разом із сином у храмі. Монахиня благала його матір припинити цю практику, посилаючись на те, що вона порушує статут буддійських ченців. Однак жінка захищала свої дії, стверджуючи, що алкоголь слугує засобом від симптомів епілепсії Пракіда.

Попри ці твердження, Б помітила, що алкоголь погіршує стан Пракіда, а не полегшує його. У результаті втрутилася поліція, яка наказала Пракіду негайно зректися монашества, навіть у стані алкогольного сп'яніння. Пракіда відвезли до відділку, хоча жодних конкретних звинувачень йому не оголосили.

53-річна матір Пракіда, Сомджай, заперечувала, що давала синові алкоголь, стверджуючи, що інший монах у храмі схилив його до випивки і що її син не зміг відмовитися. Вона висловила свою рішучість знайти для Пракіда інший храм і заохочувала його знову постригтися в ченці, переконана, що це його єдиний шанс на виживання. Жінка стверджувала, що лише ставши монахом, син зможе впоратися з симптомами епілепсії. В іншому випадку вона боялася, що він помре.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка, яка вийшла заміж за 63-річного священника, взята під захист поліції. Правоохоронці відреагували на цю ситуацію.

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