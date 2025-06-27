"Оземпік" втрачає позиції: вчені назвали ефективніший метод схуднення

Схуднення / © pixabay.com

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Новітні препарати для схуднення, такі як “Оземпік” (семаглутид), демонструють значний потенціал у зниженні ваги, проте нове дослідження з Нью-Йоркського університету (NYU) свідчить: жоден з них поки не зрівнявся з ефективністю баріатричної хірургії.

Про це пише Science Alert.

Дослідники NYU Langone Health проаналізували результати пацієнтів, які приймали препарати семаглутид або тирзепатид, та порівняли їх із результатами пацієнтів після рукавної резекції шлунка і шлункового шунтування. На основі медичних записів та даних за два роки було встановлено: хірургічні пацієнти втратили в середньому 25,7% маси тіла, тоді як ті, хто приймав GLP-1-препарати, — лише 5,3%.

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«У клінічних випробуваннях втрата ваги з GLP-1 досягає 15–21%, але в реальному світі ці цифри значно нижчі», — пояснив хірург-ординатор NYU Ейвері Браун.

Він наголосив, що до 70% пацієнтів припиняють приймання ліків вже впродовж першого року, що значно знижує ефективність терапії.

Перевага хірургії полягає в її постійній дії, тоді як дія медикаментів припиняється після завершення курсу. Водночас баріатрична операція вимагає дотримання суворої дієти, режиму фізичної активності й має незворотний характер.

Слід зазначити, що дослідження фінансувалося Американським товариством метаболічної та баріатричної хірургії (ASMBS), однак навіть з урахуванням цього, дослідники визнають потенціал GLP-1-препаратів та підкреслюють важливість персоналізованого підходу.

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Водночас Ozempic залишається популярним вибором для мільйонів, особливо через його додаткову дію — контроль рівня цукру в крові при діабеті 2 типу, зниження ризику серцево-судинних захворювань та навіть раку.

Попри це, лише невеликий відсоток пацієнтів, які мають показання до хірургії, обирають її як метод лікування. Автори дослідження планують у майбутньому зосередитись на тому, як оптимізувати ефективність GLP-1-терапії, адаптувати її до потреб конкретних пацієнтів та зменшити фінансовий бар’єр для доступу до ефективного лікування.

Нагадаємо, “Оземпік” — це дійсно професійний медичний препарат, який став відкриттям у терапії серйозного ожиріння та діабету. У країнах, де проблеми з надмірною вагою набули масштабів епідемії, Оземпік уже визнаний проривом на рівні винаходу антибіотиків або статинів.

Однак саме ця популярність і викликає найбільше запитань. Адже препарат, призначений для тяжкохворих, дедалі частіше застосовується для скидання лише 5–10 кілограмів — задля краси, а не за медичними показаннями.

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