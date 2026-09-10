Озеро-привид повернулося після 130 років: вода затопила величезну територію

Озеро Туларе (Па'аші) / © Open Rivers

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У Каліфорнії раптово відродилося величезне озеро, яке зникло з карти понад 130 років тому. Навесні 2023 року водойма Па’аші знову заповнила частину долини Сан-Хоакін, затопивши територію площею майже 100 тисяч акрів.

Про незвичайне природне явище пише видання Daily Galaxy.

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Першими повернення водойми помітили птахи. На поверхні води з’явилися крижні та лиски, а над озером почали полювати на комарів ластівки. За короткий час на місці сухих сільськогосподарських угідь знову сформувалася величезна водойма, яку в історичні часи вважали найбільшим озером на захід від Міссісіпі.

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Па’аші мовою індіанського племені йокутс означає «велика вода». Колись озеро сягало приблизно 160 кілометрів завдовжки та 48 кілометрів завширшки. Наприкінці XIX століття його осушили, перетворивши колишнє дно на родючі сільськогосподарські землі.

Що повернуло воду на висохле дно

Відродження озера стало наслідком потужних зимових штормів і масштабного танення снігу в горах Сьєрра-Невада. Великий обсяг води річками та каналами почав надходити до пласкої долини, де їй практично нікуди було подітися.

Вода швидко заповнила басейн, який понад століття використовували для вирощування сільськогосподарських культур. Під нею опинилися тисячі акрів полів із фісташками, мигдалем, бавовником та іншими культурами.

У піковий період озеро охопило приблизно 94 тисячі акрів. Повінь призвела до евакуацій, зупинки сільськогосподарських робіт і серйозних збитків для місцевих громад.

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Для сучасної Каліфорнії це стало нагадуванням про те, що колишнє озеро фактично нікуди не зникло — люди лише змінили напрямок руху води за допомогою каналів, дамб та інших гідротехнічних споруд.

Озеро вже поверталося раніше

Попри те що Па’аші офіційно висохло наприкінці XIX століття, його повернення 2023 року не було безпрецедентним.

Велика вода вже приходила в цю долину 1906 року, коли затоплення тривало кілька років. Озеро знову з’являлося 1916-го та 1921–1922 років. Нові масштабні повені фіксували також наприкінці 1930-х років, завдаючи значних збитків фермерам.

Причина полягає в географії регіону. Долина Сан-Хоакін отримує порівняно мало опадів, але через неї проходять річки, які несуть воду зі снігових районів Сьєрра-Невади. Історично ця вода накопичувалася в низині, формуючи величезне озеро.

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Люди не змогли перемогти «велику воду»

Зникнення Па’аші було результатом масштабного перетворення ландшафту. Наприкінці XIX — на початку XX століття в Каліфорнії створили систему каналів, відводів води та дамб, яка дозволила осушити озеро й використовувати його дно для сільського господарства.

Проте екстремальні погодні явища продемонстрували вразливість цієї системи. Коли 2023 року до долини надійшов величезний обсяг води, штучна інфраструктура не змогла повністю стримати її.

Водночас відродження Па’аші мало й екологічний ефект. Разом із водою повернулися численні птахи та риба, а територія знову почала нагадувати природну водно-болотну екосистему.

«Озеро-привид» ще може нагадати про себе

Фахівці розглядають історію Па’аші не лише як незвичайний епізод, а й як попередження для сучасної Каліфорнії.

Зміни клімату збільшують ризик екстремальних опадів і масштабних повеней, тоді як долина Сан-Хоакін залишається територією інтенсивного сільського господарства.

Повернення води 2023 року показало, наскільки швидко величезна територія, яку люди вважали остаточно підкореною та придатною для землеробства, може знову перетворитися на озеро.

Нагадаємо, в Україні у Хмельницькій області повністю зникла гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення — Святе озеро, яке існувало понад 10 тисяч років.

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