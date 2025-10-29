Ознака бідності: цей звичний жест з телефоном видає ваш фінансовий стан

Жінка розповіла, як один звичний телефонний жест видає ваш фінансовий стан / © www.freepik.com/free-photo

Американка на ім’я Джеймі заявила, що за однією буденною звичкою у користуванні телефоном можна зрозуміти, чи є людина заможною.

Про це йдеться на unilad.

За її словами, справа не у брендовому одязі чи дорогому авто — існує поведінковий сигнал, який говорить про фінансовий стан точніше, ніж будь-які матеріальні речі.

І цей сигнал — «думскролінг», тобто звичка безупинно гортати стрічку новин чи соцмереж.

«Вважаю, що вже зовсім скоро залежність від технологій стане одним із головних показників соціального класу», — пояснила Джеймі.

Жінка уточнила, що люди, які постійно переглядають стрічки, часто відчувають перевтому та емоційне вигорання — і намагаються таким чином «утекти» від реальності.

«Хто потребує відпочинку? Ті, хто перевтомлений і вигорів. А це точно не люди, які живуть у достатку та розкоші», — зазначила Джеймі.

Вона також додала, що заможні люди і їхні діти рідко «прилипають» до екранів. Їх можна побачити радше на спортивних секціях або гуртках, а не з планшетом у руках.

Цікаво, що нещодавні дослідження теж пов’язують зовнішність і фінансовий статус. Вчені з Глазгоського університету з’ясували: за рисами обличчя люди підсвідомо визначають, хто виглядає «багатим» чи «бідним».

Риси обличчя людей, які сприймаються як «заможні», зазвичай чіткі. В них підняті брови, рум’яні щоки, прямий погляд. Натомість люди, які не можуть похвалитися статками, часто мають опущені брови, коротке підборіддя і блідішу шкіру, що створює враження похмурості та недовіри. Так вважають дослідники університету.

«Людей, яких вважають представниками нижчого соціального класу, часто сприймають як менш привабливих або менш надійних. Такі судження можуть формуватися лише з вигляду — і мати серйозні наслідки для соціальної нерівності», вважає авторка дослідження докторка Тора Бйорнсдоттір.

Нагадаємо, жінка приміряла одяг у секондгенді і шокувала несподіваним «скарбом» у кишені. Вона розповіла, що знайшла там 100 доларів.