«Ожив» під час підготовки до власного похорону: в Індії 70-річний чоловік шокував родину

Родина з індійського міста Індор пережила справжнє диво: 70-річний Маханлал Ваїд, якого вже вважали мертвим, раптово почав дихати просто під час підготовки до власного похорону.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Чоловік потрапив до лікарні після крововиливу в мозок. Після операції його стан погіршувався, і лікарі під’єднали пацієнта до апарата ШВЛ. Коли пристрій від’єднали, Ваїд перестав подавати ознаки життя, і рідні вирішили, що він помер. Тіло забрали додому, де вже зібралися родичі, щоб провести його в останню путь.

Однак приблизно через пів години чоловік раптово почав дихати. Цей момент шокував усіх присутніх. До того часу у соціальних мережах уже поширили повідомлення про його смерть, а друзі та знайомі надсилали співчуття. Син Маханлала назвав подію справжнім дивом і повідомив, що батько нині оговтується вдома.

«Ми молимося за швидке одужання мого батька», — зазначив чоловік.

Це вже не перший випадок, коли в Індії люди, оголошені мертвими, поверталися до життя. Минулого року 45-річний Рохіташ Кумар із міста Джунджуну, штат Раджастан, подавав слабкі ознаки життя, коли його вже готували до кремації.

Кумар, який був німим і глухим сиротою, кілька годин пролежав у крижаному морзі, перш ніж персонал помітив, що він дихає. Після інциденту чоловіка перевели до реанімації, однак він невдовзі помер. Через цей випадок головного лікаря та трьох медиків було відсторонено від роботи за підозрою в недбалості.

Нагадаємо, мексиканська співачка та акторка Петі Муньйос (Paty Muñoz) розповіла про моторошний досвід, який вона пережила 2019 року під час операції на грудях. Через ускладнення, коли лікарі намагалися її реанімувати та вивести з наркозу, 57-річна зірка пережила короткочасний досвід клінічної смерті. Вона описує це як «пекло».