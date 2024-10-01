П'яний чоловік затіяв на вулиці бійку з пітоном: хто переміг (відео)

Все закінчилося так, як і очікувалося.

П'яний китаєць затіяв бійку з пітоном дорогою додому з пабу і програв у епічному стилі.

Про це пише Metro.

Пожежній службі довелося втрутитися, щоб урятувати чоловіка від убивчих хваток пітона. Влада заявила, що він не зміг розповісти, як він опинився в його "лапах", оскільки був надто п'яний.

Його друзі сказали, що він натрапив на двометрову змію дорогою додому з місцевого пабу. Почуваючись сміливіше, п'яний хлопець вирішив подразнити великого пітона перед своїми друзями. Однак рептилія взяла над ним верх і тримала його у своїй мертвій хватці, змусивши його друзів викликати пожежну службу.

Пожежні прибули на місце події в Хуейчжоу, розташованому на північ від Гонконгу, перш ніж тварина задушила жертву. Вони використовували жердини, щоб схопити змію та змусити її послабити хватку.

На кадрах видно, як жертва намагається рухатися землею, поки змія все більше обвивається навколо її тіла. Потім видно, як пожежники запихають упійману рептилію в мішок.

Згідно з повідомленнями, п'яний чоловік відмовився їхати до лікарні для обстеження та залишив місце події у компанії своїх друзів.

Пітона відвезли в затишне місце і випустили його на волю наступного дня.

Нагадаємо, чоловік пережив напад морського хижака. Акула залишила йому на згадку "подарунок".

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