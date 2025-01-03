П'яний коп звільнив з-під варти 13 підозрюваних, щоб вони відсвяткували Новий рік: хто втік

У Замбії, Африка, п'яний поліцейський звільнив з-під варти 13 підозрюваних, щоб вони могли піти святкувати Новий рік.

Про це повідомляє ВВС.

Інспектор поліції Тітус Фірі був заарештований після того, як відпустив підозрюваних з поліцейської дільниці Леонарда Чіло в столиці країни, Лусаці, а потім сам втік.

13 затриманих були звинувачені в таких злочинах, як напад, пограбування і крадіжка зі зломом. Наразі всі вони перебувають у бігах і їх оголошено розшук.

Прессекретар поліції Рей Хамунга заявив, що Фірі, "перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, силою відібрав ключі від камери" у констебля Сераха Банди напередодні Нового року.

"Згодом детектив-інспектор Фірі відімкнув чоловічу і жіночу камери і наказав підозрюваним піти, заявивши, що вони можуть вільно переходити в новий рік", - сказав він. "Із 15 підозрюваних, які перебували під вартою, 13 втекли. Після інциденту офіцер втік з місця події".

Сам Фірі поки що не прокоментував ці звинувачення.

Реагуючи на інцидент, колишній прессекретар президента і адвокат Діксон Джер написав у Facebook: "Я продовжую сміятися кожного разу, коли уявляю собі сценарій – комічно! Але потім я згадав схожий інцидент 1997 року".

Напередодні Нового року 1997 покійний суддя Високого суду Кабазо Чанда видав наказ про звільнення 53 підозрюваних, деяких із яких поліція вважала небезпечними. Чанда був роздратований тим, що підозрювані були заарештовані ще 1992 року, але досі не постали перед судом.

Нагадаємо, в Австрії співробітники поліції змогли затримати сумнозвісного водія, який керував автомобілем без прав протягом 40 років. 70-річний дідусь влаштував гонитву і порушив низку ПДР.

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