П'яний працівник міністерства втратив конфіденційні дані 187 підозрюваних під час нічної гулянки

У сумці містилися документи з іменами та адресами ймовірних злочинців.

Співробітник міністерства фінансів Японії під час нічної гулянки з колегами втратив документи, що містять особисті дані 187 осіб, підозрюваних у контрабанді наркотиків. Це сталося після того, як у Замбії п'яний коп звільнив з-під варти 13 підозрюваних, щоб вони відсвяткували Новий рік.

Співробітник, ім'я якого не називається, випив дев'ять келихів пива під час п'ятигодинної вечірки з колегами в Йокогамі, на південь від столиці Японії Токіо, 6 лютого, пише BBC.

Місцеві ЗМІ повідомили, що він зрозумів, що загубив свою сумку, лише після того, як зійшов з поїзда додому в Суміда, іншому місті неподалік від центру Токіо.

Міністерство фінансів заявило, що "глибоко шкодує" щодо інциденту, який "значно підірвав довіру громадськості".

У сумці містилися документи з іменами та адресами 187 підозрюваних у контрабанді наркотиків і одержувачів насіння марихуани, повідомили в міністерстві. У ній також були робочі ноутбуки з особистими даними співробітника.

Нагадаємо, що відомо про першу вакансію фахівця з похмілля. Компанія шукає головного спеціаліста та оголосила умови праці.

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