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П'яний працівник міністерства втратив конфіденційні дані 187 підозрюваних під час нічної гулянки

П'яний працівник міністерства втратив конфіденційні дані 187 підозрюваних під час нічної гулянки

П'яний працівник міністерства втратив конфіденційні дані 187 підозрюваних під час нічної гулянки

Пиво / Фото: Unsplash

У сумці містилися документи з іменами та адресами ймовірних злочинців.

Співробітник міністерства фінансів Японії під час нічної гулянки з колегами втратив документи, що містять особисті дані 187 осіб, підозрюваних у контрабанді наркотиків. Це сталося після того, як у Замбії п'яний коп звільнив з-під варти 13 підозрюваних, щоб вони відсвяткували Новий рік.

Співробітник, ім'я якого не називається, випив дев'ять келихів пива під час п'ятигодинної вечірки з колегами в Йокогамі, на південь від столиці Японії Токіо, 6 лютого, пише BBC.

Місцеві ЗМІ повідомили, що він зрозумів, що загубив свою сумку, лише після того, як зійшов з поїзда додому в Суміда, іншому місті неподалік від центру Токіо.

Міністерство фінансів заявило, що "глибоко шкодує" щодо інциденту, який "значно підірвав довіру громадськості".

У сумці містилися документи з іменами та адресами 187 підозрюваних у контрабанді наркотиків і одержувачів насіння марихуани, повідомили в міністерстві. У ній також були робочі ноутбуки з особистими даними співробітника.

Нагадаємо, що відомо про першу вакансію фахівця з похмілля. Компанія шукає головного спеціаліста та оголосила умови праці.

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