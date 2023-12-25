П'яний Санта-Клаус врізався на авто у будинок, розвозячи різдвяні подарунки

У Німеччині п'яний чоловік, переодягнений в Санта-Клауса, врізався у фасад будинку на околицях міста Мюльхаузен.

Про це пише Deutsche Welle.

Він їхав центральною вулицею міста з населенням близько 36 000 людей, неподалік міської церкви, коли втратив контроль над своїм автомобілем і врізався в передню частину будинку і припарковану машину.

"Фасад будинку був серйозно пошкоджений, проте різдвяні подарунки, які доставляв "Санта", не постраждали", — написали в поліції.

Перехожий побачив аварію і зателефонував до поліції.

"Під час перевірки стало зрозуміло, що "Санта-Клаус" зовсім не здатний керувати автомобілем, після чого подорож "Санти" була скорочена і в нього взяли аналіз крові", — повідомили правоохоронці.

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Поліція повідомила, що вони конфіскували його права водія і почали розслідування за підозрою у водінні у нетверезому вигляді.

"Проте, "Санта-Клаус" оголосив, що подарунки будуть доставлені наступного дня", - повідомили в поліції, імовірно пішки або за допомогою пари-трійки маленьких помічників. "Веселіться, і пам'ятайте, що навіть "Санта-Клаус" повинен водити машину тверезим".

Нагадаємо, жінка гірко розплакалася через різдвяні подарунки від нареченого та його сім'ї. Вона пожалілася, що саме вони вручили.

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