П'яний Санта-Клаус врізався на авто у будинок, розвозячи різдвяні подарунки

Також він пошкодив припарковане авто.
У Німеччині п'яний чоловік, переодягнений в Санта-Клауса, врізався у фасад будинку на околицях міста Мюльхаузен.
Про це пише Deutsche Welle.
Він їхав центральною вулицею міста з населенням близько 36 000 людей, неподалік міської церкви, коли втратив контроль над своїм автомобілем і врізався в передню частину будинку і припарковану машину.
"Фасад будинку був серйозно пошкоджений, проте різдвяні подарунки, які доставляв "Санта", не постраждали", — написали в поліції.
Перехожий побачив аварію і зателефонував до поліції.
"Під час перевірки стало зрозуміло, що "Санта-Клаус" зовсім не здатний керувати автомобілем, після чого подорож "Санти" була скорочена і в нього взяли аналіз крові", — повідомили правоохоронці.
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Поліція повідомила, що вони конфіскували його права водія і почали розслідування за підозрою у водінні у нетверезому вигляді.
"Проте, "Санта-Клаус" оголосив, що подарунки будуть доставлені наступного дня", - повідомили в поліції, імовірно пішки або за допомогою пари-трійки маленьких помічників. "Веселіться, і пам'ятайте, що навіть "Санта-Клаус" повинен водити машину тверезим".
Нагадаємо, жінка гірко розплакалася через різдвяні подарунки від нареченого та його сім'ї. Вона пожалілася, що саме вони вручили.
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