П'яний солдат стрибнув із 80-метрового моста, щоб справити враження на незнайому жінку (фото)

У Таїланді п'яний солдат намагався справити враження на жінку та стрибнув у канал під мостом.

Про це повідомляє The Thaiger.

Інцидент стався у провінції Сарабурі 13 листопада о 21:00. Понад 20 поліцейських та рятувальників кинулися на місце події, щоб урятувати невдаху, і багато місцевих жителів прийшли подивитися на це.

П'яний солдат стрибнув із моста заради незнайомки / Фото: Facebook

Вони помітили солдата, що лежить над гроном водяних гіацинтів, і спустилися з мосту, щоб дати п'яному чоловікові рятувальний жилет. Солдат спершу відмовився від допомоги. Рятувальникам довелося поговорити з ним, закликаючи зберігати спокій, щоб вони могли сприяти порятунку.

П'яний солдат стрибнув із моста заради незнайомки / Фото: Facebook

Потім рятувальник доїхав до місця події на водному мотоциклі та забрав солдата. Солдат був у безпеці, але все ще перебував під впливом алкоголю. Він розкрив мотив свого стрибка, але закликав пресу приховати його особистість та звання.

П'яний солдат стрибнув із моста заради незнайомки / Фото: Facebook

Солдат розповів, що був п'яний і їхав на своєму пікапі, щоб насолодитися атмосферою на мосту. Там він зустрів жінку і фліртував із нею. Жінка попросила його довести, що він справжній солдат, стрибнувши у канал та продемонструвавши свої навички.

П'яний солдат стрибнув із моста заради незнайомки / Фото: Facebook

У стані алкогольного сп'яніння солдат заявив, що надто впевнений у своїх силах, і одразу ж стрибнув. Повідомляється, що міст розташований на висоті 80 метрів над водою. На щастя, грона водяних гіацинтів допомогли солдатові втриматись на плаву.

Йому можуть бути пред'явлені звинувачення у водінні в нетверезому вигляді та багато інших.

Нагадаємо, дайвери шокували, що відбувається під водою під час сильного землетрусу. Таке вдається побачити рідко.

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