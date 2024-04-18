П'яний священник зіпсував весілля пари "незабутньою" церемонією

Гість весілля пригадав, як священник, відповідальний за вінчання молодят, зіпсував церемонію своєю "непрощенною і незабутньою" поведінкою.

Визнавши, що священник був "явно п'яний", він розповів на Reddit, на що перетворило церемонію його запізнення і подальша поведінка: "Найжахливіша служба, яку я коли-небудь відвідував".

Він сказав: "Мало того, що цей чоловік неправильно ходив, вся служба була гівняним шоу". За його словами, священник змусив гостей, а також нареченого і наречену чекати біля вівтаря, прибувши на церемонію на 1,5 години пізніше.

Після цього він розкрив свою гомофобну поведінку перед усіма: "У якийсь момент він просто почав говорити про те, як він тішиться, що одружуються чоловік і жінка, а не педик і ще один педик".

А коли почали проводити церковний збір, він нагадав їм, чому вони повинні робити пожертви: "Він сказав усім дати багато грошей, щоб потрапити на небо".

Після того, як він розповів, що на священника неодноразово надходили скарги, він сказав, що справжньою причиною того, що йому дозволили продовжувати вінчати, є те, що він є єдиним, хто може одружити католика з атеїстом або представником іншої конфесії.

Його спогади довели читачів до істерики, а багато інших поділилися своїми власними катастрофічними днями:

Ми помітили, що наш запасний священник був не в змозі провести весілля. Він був трохи забудькуватий (насправді я підозрюю, що у нього була хвороба Альцгеймера). Знадобилося близько 15 хвилин, щоб він зрозумів, що ми Джон і Шерон, а не Деррік і Мері

Священник всю похоронну месу називав її Берніс. Її звали Меліса

Одного разу я фотографував весілля, де дуже п'яний священник попросив свою дружину принести сумку з пластиковими келихами і дешевим вином, щоб підняти тост за молодят. Сім'я нареченої була з Великої Британії і запитала мене, чи всі наші весілля такі!

Нагадаємо, священник під час невдалої гей-оргії не допоміг чоловіку з передозуванням та потрапив до в'язниці. Він не впускав до квартири медиків.

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