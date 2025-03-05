П'яний турист затіяв бійку з величезним морським левом – фото

У Мексиці п'яний турист намагався побитися з морським левом.

Відео інциденту опублікували в Instagram.

Невідомий чоловік зняв сонцезахисні окуляри і зайшов у воду, а глядачі підбадьорювали його криками на кшталт "йди поплавай на його спині" і "не хвилюйся, медицина тут дешева".

Опинившись у воді, він підняв кулак у бік морської істоти і намагався поплисти за нею, щоб побитися. Налякана тварина вистрибувала з води, перш ніж відплисти від свого небажаного суперника, що дозволило туристу вийти живим і неушкодженим.

Турист намагався побитися з морським левом / Фото: скриншот з відео

Самці морських левів не вважаються загрозою для людини, але експерти кажуть, що вони можуть стати агресивними, якщо відчують небезпеку.

Користувачі соціальних мереж розкритикували мандрівника, якого вважають американським громадянином. Один написав: "Безумовно, виборець Трампа". Інший сказав: "Хтось ще сподівався, що його вкусять, чи лише я?". Третій зазначив: "Переслідувати тварин незаконно. Сподіваюся, його знайдуть і оштрафують".

Нагадаємо, хлопчик штовхнув старшого брата в басейн із крокодилом. На щастя, рептилія не завдала шкоди дитині.

Читайте також: