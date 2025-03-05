П'яний турист затіяв бійку з величезним морським левом – фото

Налякана тварина вискочила з води.
У Мексиці п'яний турист намагався побитися з морським левом.
Відео інциденту опублікували в Instagram.
Невідомий чоловік зняв сонцезахисні окуляри і зайшов у воду, а глядачі підбадьорювали його криками на кшталт "йди поплавай на його спині" і "не хвилюйся, медицина тут дешева".
Опинившись у воді, він підняв кулак у бік морської істоти і намагався поплисти за нею, щоб побитися. Налякана тварина вистрибувала з води, перш ніж відплисти від свого небажаного суперника, що дозволило туристу вийти живим і неушкодженим.
Самці морських левів не вважаються загрозою для людини, але експерти кажуть, що вони можуть стати агресивними, якщо відчують небезпеку.
Користувачі соціальних мереж розкритикували мандрівника, якого вважають американським громадянином. Один написав: "Безумовно, виборець Трампа". Інший сказав: "Хтось ще сподівався, що його вкусять, чи лише я?". Третій зазначив: "Переслідувати тварин незаконно. Сподіваюся, його знайдуть і оштрафують".
Нагадаємо, хлопчик штовхнув старшого брата в басейн із крокодилом. На щастя, рептилія не завдала шкоди дитині.
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