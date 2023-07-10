П'ять дієвих порад: як візуально збільшити маленьку кімнату

Як зробити з маленької кімнати "затишне гніздечко" і вмістити всі потрібні для життя речі? Існують певні способи, які візуально збільшують простір приміщення.

Віддавайте перевагу дрібним принтам на стінах

Дрібний принт допомагає візуально збільшити простір маленької кімнати, тоді як великий, навпаки, зменшує його. Якщо потрібно "наблизити" стіну, обирайте шпалери або повісьте на неї картину з великим малюнком. Ще більше посилиться ефект, якщо шпалери будуть темного кольору.

Фіранки у колір стін

Штори додають захищенності та затишку будь-якому інтер'єру. Але якщо використовувати текстиль, це візуально зменшить кімнату. Щоб прибрати такий небажаний ефект, краще підбирати колір текстилю максимально наближеним до відтінку стін. А якщо відкривається гарний вид з вікна, можна взагалі залишити його без оформлення.

Поверхі, що відбивають, та дзеркала

Дзеркало в підлогу чи дзеркальна стіна відразу додадуть світла та збільшать глибину приміщення. Але не варто забувати, що в дзеркалах будуть відбиватися і меблі, тому їх варто використовувати обережно. Інакше може виникнути відчуття перевантаженності інтер'єру. Чудовим варіантом можуть стати дзеркальні меблі та глянцеві поверхні.

Стеля і плінтус в колір стін

Якщо обирати єдиний колір, це допоможе візуально зробити стелю вищою. Варто також звернути увагу на те, що біла стеля виглядатиме нижче, ніж кольорова, якщо вона пофарбована у такий же відтінок, що і стіни. Тому не варто боятися навіть темних стель — вони додадуть інтер'єру глибини. Якщо пофарбувати в єдиний колір також і плінтус, це також допоможе візуально збільшити розміри кімнати.

Не бійтесь темних стін

Хоча вважається, що саме за рахунок світлих відтінків можна створити відчуття простору, це твердження можна назвати спірним, адже існує кілька важливих нюансів. Ви жодним чином не зможете перетворити маленьку кімнату в величезну лише за допомогою світлої кольорової гами. Світлі стіни значно краще виглядають в великих просторах, коли панорамні вікна і велика кількість природного світла цей ефект посилюють. Темніші та насичені кольори на невеликій площі виглядатимуть значно краще, адже вони допоможуть додати простору глибину.

Бонус: ви можете візуально збільшити кімнату за рахунок дверей. Стандартні двері мають висоту близько 2 м, але якщо її збільшити всього на 30-40 см, буде здаватися, що висота простору також збільшилася.

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