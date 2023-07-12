П'ять модних лайфгаків, які допоможуть завжди гарно виходити на фотографіях

Сьогодні можна швидко відредагувати фото за допомогою сучасних технологій. Однак від програм залежить лише половина успіху. Дуже важливу роль відіграють поза, макіяж, зачіска, а також правильно підібране вбрання.

Щоб виглядати гарно на фотографіях потрібно обирати одяг, який підкреслить ваші переваги та скорегує недоліки. Стилісти також стверджують, що існують певні секрети, які допоможуть добитися максимально красивого результату.

Монохром

Якщо вибрати верхню та нижню частини одягу однакового кольору, візуально ви будете виглядати більш стрункою та високою. Існує тут і важливий нюанс, який варто враховувати. Правильно поєднуйте відтінки під час підбирання взуття і аксесуарів.

V-подібний виріз

Якщо вас важко назвати володаркою довгої шиї, варто прибрати одяг з комірцями або чокери. На фотосесію краще обрати одяг з V-подібним вирізом. Це може бути футболка, блуза, сукня, топ. Всі ці речі чудово впораються з тим, щоб візуально зменшити плечі та витягнути лінію шиї.

Правильні штани

Дівчата по всьому світу мріють про довгі ноги. Щоб на фотографіях ніжки не здавалися надто короткими, варто обирати широкі штани з високою талією та довгими штанинами. Завершіть свій образ елегантними човниками на високих підборах. Взуття краще підбирати під тон брюкам або зупинитися на бежевому відтінку, який максимально наближений до кольору вашої шкіри.

Принти

Дрібні принти на фотографіях візуально роблять вас стрункішими, "прибираючи" деякі недоліки фігури. Але якщо стоїть завдання відвернути увагу від обличчя, краще обирати масивні принти.

Створюємо талію

Талію можна виділяти по-різному. Щоб на фотографіях виглядати стрункішими, рекомендовано зупинитися на речах, які мають гарно підкреслену її лінію. Коли одяг окреслить межі, ви будете виглядати підтягнутою навіть без виснажливих тренувань та зможете підкоригувати силует.

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