Як позбутися плям від ягід швидко і без проблем: п'ять порад

А у вас є свій метод, як позбутися плям від ягід? Всім відомо, що подібні забруднення в'їдливі і погано відпираються. Як правило, плями від ягід червоні або бордові, а після контакту з милом чи порошком стають синьо-фіолетовими.

Можливо, ви здивуєтесь, але плями від ягідного компоту або соку виводяться не так важко, як, наприклад, забрудення від яблук. Головне: діяти швидко і знати технологію. Старі сліди також добре піддаються обробленню, але для цього потрібно використовувати правильні засоби.

Чому ягоди червоні

Червоні плоди добре видно на тлі зеленого листя, тому вони приваблюють птахів і тварин, які, поїдаючи плоди, поширюють кісточки і сприяють розмноженню рослини. Таке забарвлення має неймовірне біологічне значення: воно не лише робить ягоди помітнішим, але й збуджує апетит.

За відтінок ягід та фруктів відповідають різноманітні рослинні пігменти. Наприклад, червоний колір дають лікопіни з групи каротиноїдів, різні флавоноїди, беталаїни. Майже всі ці пігменти виводяться однаковими засобами.

Як вивести пляму від ягід у домашніх умовах

Найважливіше — діяти оперативно. Тоді є ймовірність, що червоні сліди відмиються так само просто і легко як розлитий на поверхні стола чай. Якщо ви забруднилися буквально щойно, просто помістіть пляму під струмінь гарячої води. Поки забруднення не встигло в'їстися, воно швидко відійде.

Мило не можна використовувати в жодному разі, адже воно створить лужне середовище, яке вступить у реакцію з пігментом. Він миттєво проникне глибоко в тканину, стане синьо-фіолетовим. Тоді реанімація одягу стане значно складнішою.

Існують різні способи виведення плям від ягід. Ось п'ять важливих порад:

Малина, суниця, порічки — візьміть 1 чайну ложку оцту, 1 чайну ложку лимонного соку та намочіть серветку. Потім акуратно протріть пляму. Чорниця, смородина — промийте пляму в холодній воді, потім візьміть лимонний сік і нанесіть на забруднення, залишіть на кілька хвилин. Якщо пляма не очистилася, варто повторити. Плями від ягід можна швидко відчистити за допомогою розчину води та перекису водню (у співвідношені 10:1). Ягідні плями відмивають від країв до центру, тоді вони швидше зникають. Варто завжди тестувати реакцію тканини на обраний спосіб очищення (для цього наносять невелику його кількість на безпечне місце, яке не помітне під час носіння).

Як позбутися плям від ягід на білому

Випрати плями від ягід на білій тканині можна за допомогою таких способів:

72% оцтова кислота — сміливо наносьте на тканину, чекайте 15 хвилин, потім ополіскуйте і періть звичайним способом;

свіжий зріз лимона або кашка з порошку лимонної кислоти та води — цим можна замінити оцтову кислоту;

перекис водню — нанесіть на пляму, залишіть на 10 хвилин, потім змийте, потрібно відразу випрати річ, щоб не залишилося жовтої плями;

кип'ятіння — для застарілих плям. Поки вода закипає, нанесіть на пляму оцет, додайте у воду трішки відбілювача, прокип'ятіть одяг впродовж 20 хвилин, а потім виперіть звичайним способом.

Як вивести пляму від ягід на кольоровому

Якщо ви впевнені, що тканина не линяє, можна використовувати 72% оцтову кислоту або 9% столовий оцет. Це найшвидший спосіб позбутися забруднень від ягід. В іншому разі вам на допомогу прийдуть такі методи:

кисле молоко;

нашатирний спирт;

медичний спирт + сіль (розвести до стану кашки);

подрібнена в порошок таблетка аспірину;

курячий білок і три краплі гліцерину (розмішати);

сода + борна кислота (в рівних пропорціях).

Будь-який із цих розчинів потрібно нанести на пляму, залишити на 15-30 хвилин (забрудення повинне потьмяніти), прополоскати річ у гарячій воді, а потім випрати з милом. Процедуру можна повторювати 2-3 рази за необхідності.

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