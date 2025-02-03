П'ятеро найсамотніших людей світу: хто вони і як прожили вдалечині від всього сучасного (фото)

Із кожним роком технології дедалі більше приголомшують мешканців планети. Втім, є люди, які свідомо обрали прожити своє життя поза Мережею. Їх називають відлюдьками або "найсамотнішими", приміром як 93-річного аргентинця, який є єдиним мешканцем колишнього туристичного центру, знищеного потопом.

Тепер Джеймс Мур розповів історії п'ятьох інших сміливців, які вирішили втекти від сучасного світу, передає Daily Star.

Колишній солдат, що перетворився на леопарда

Колишній солдат Том Леппард, уроджений Том Вулдрідж, розмалював себе бодиартом, який зробив його схожим на леопарда, і вирушив жити в ізоляції на острів Скай, біля берегів Шотландії.

Том Леппард / Фото: Daily Star

Наступні 20 років він прожив у саморобній хатині з імпровізованим дахом із пластикової плівки, без електрики та меблів.

Раз на тиждень Том долав на каное 5 км до материка, щоб забрати продукти і пенсію. Він казав, що хотів "втекти з міста" і "ніколи не був самотнім".

2008 року через вік чоловік був вимушений переїхати до однокімнатного будинку у місцевому селі. Він помер 2016-го у віці 80 років.

Дикун на Алясці

Випускник американського університету і шукач пригод Кріс МакКендлесс у квітні 1992 року самотужки вирушив у дику природу Аляски, сповнений рішучості жити коштом землі.

Маючи лише великий мішок рису, гвинтівку та декілька черевиків, він облаштував собі домівку в покинутому автобусі та вів щоденник.

Кріс МакКендлесс / Фото: Daily Star

Декілька місяців він харчувався їстівними рослинами, білками і навіть зумів убити лося, але м'ясо незабаром зіпсувалося.

Вирішивши повернутися до цивілізації, 24-річний чоловік виявив, що розлилася річка, яка відрізала його від людей. Трагічно, але він помер від голоду. Історія Кріса була адаптована у фільмі Into the Wild 2007 року.

Зірка гори

Грузинський монах Максіме Кавтарадзе жив на вершині вузької природної 40-метрової скелі в Грузії понад 20 років. Поселення Кацхі було місцем стародавнього відлюдництва.

До того, як була побудована маленька хатина, в якій він жив, Кавтарадзе спав у старому холодильнику.

Максіме Кавтарадзе / Фото: Daily Star

Пізніше, маючи для комфорту лише ліжко, він витягував на мотузці припаси від місцевих жителів і проводив час у молитві та читанні, кажучи: "Тиша! Мені потрібна тиша".

Але старість і надмірна кількість туристів змусили його повернутися до місцевого монастиря 2015 року.

Справжній Робінзон Крузо

1989 року італійський вчитель фізкультури Мауро Моранді з Модени вирушив на яхті до нового життя в Тихому океані. Він сказав: "Я хотів втекти від цього суспільства, яке мені не подобається".

Але коли він зазнав корабельної аварії біля острова Буделлі, поблизу Сардинії, відомого своїми рожевими пляжами, він вирішив залишитися, ставши доглядачем для його власника.

Мауро Моранді / Фото: Daily Star

Він жив самотньо на острові площею 1,6 кв. км в старому притулку часів Другої світової війни без телевізора і радіо.

Але зрештою Мауро змайстрував сонячну батарею для свого холодильника, і йому почали доставляти їжу з материка.

Він прожив на острові 32 роки, поки не був змушений покинути його, коли острів став частиною національного парку. Він помер на початку цього року у віці 85 років.

Щаслива не в замку

Випускниця Оксфордського університету Емма Орбах, яка виросла в замку, здавалося б, навряд чи покине щурячі перегони заради гобітського існування в глушині Пембрукширу, Вельс. Але від 1999 року 69-річна мама трьох дітей живе в круглій хатині, яку вона сама збудувала з глини, соломи та гною.

Вона розповіла: "Я так і не знайшла способу почуватися щасливою в сучасному світі".

Емма Орбах / Фото: Daily Star

Емма живе без електрики та водопроводу, натомість бере воду з місцевого струмка. Вона вирощує власну їжу і тримає кіз та курей, додаючи: "Такий спосіб життя дозволяє мені почуватися по-справжньому щасливою".

Нагадаємо, в'єтнамський фермер розповів, як 60 років живе без сну. Він може без проблем нести мішки з добривами вагою 50 кг на чотири кілометри, не відчуваючи виснаження.

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