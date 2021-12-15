П'ятирічний хлопчик бавився телефоном батька і замовив морозиво на тисячу доларів

Дитина зробила замовлення через додаток.

П'ятирічний хлопчик із австралійського Сіднея бавився телефоном батька і випадково зробив замовлення у магазині морозива.

Замовлення було зроблено на ім'я батька, пише Unilad.

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Хлопчик замовив італійське морозиво через додаток UberEats. Солодощів він купив на 1200 австралійських доларів (понад 859 американських доларів - Ред.). Замовлення було оформлено на робочу адресу батька.

Коли водій привіз ласощі, то для батька це виявилося сюрпризом. Йому довелося сплатити за морозиво, італійський десерт дульсе де лече, тістечка, цукерки та пляшки з молоком.

Своєю чергою, магазин десертів Джелато Мессіна поділився цією історією зі своїми передплатниками у сторіс і показав на фотографіях обсяг замовлення. У коментарях користувачі почали сперечатися, як вони покарали б своїх дітей за такий вчинок. Серед коментарів: "Я б, напевно, заборонила йому їсти морозиво", "Я б, мабуть, забрав гроші з його скарбнички".

Як повідомлялося, клієнтка одного із магазинів переплутала зразок мила з їжею для дегустації і на очах у здивованого продавця скуштувала косметичний засіб. Відео курйозу потрапило на відео і стало вірусним у Мережі. На відео видно, як жінка бере шматок і починає його жувати. Утім, насправді, це був шматок мила і коли продавець побачив вчинок клієнтки, він був шокований і почав сміятися. Після цього працівник магазину сказав відвідувачці, що вона щойно з'їла шматок мила.

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