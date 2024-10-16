П'ятирічний хлопчик став наймолодшим викладачем у світі: чого він навчає (фото)

Хлопчика з Індії визнали наймолодшим у світі інструктором з йоги (чоловіком) після проходження 200-годинного курсу підготовки вчителів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

У листопаді 2023 року Пратьякш Віджай отримав роботу своєї мрії, хоча йому було лише 5 років 337 днів.

Пратьякш, якому зараз шість з половиною років, почав вивчати йогу, коли йому було чотири. Через декілька місяців, усвідомлюючи свою пристрасть і за підтримки батьків, він ухвалив рішення займатися йогою більш серйозно, бажаючи розвинути більш глибокий рівень знань: "Я хочу поширити знання древньої йоги на весь світ, щоб кожен міг насолоджуватися здоровим і вільним від напруги життям".

Пратьякш Віджай / Фото: Guinness World Records

За словами Пратьякша, "йога сама по собі є найкращою вправою, але деякі з найкращих речей в йозі – це те, що вона підвищує гнучкість, рівень енергії та допомагає метаболізму".

І хоча його любов до йоги була зрозумілою від самого початку, його ефективність як викладача також стає очевидною: "Я хочу, щоб моїм учням було комфортно. Людям, які нервують і ніколи раніше не пробували йогу, я хочу сказати: не дивіться на інших, просто почніть".

Пратьякш Віджай / Фото: Guinness World Records

Звичайно, встановлення світового рекорду в такому юному віці принесло велику радість юному йогу та його родині. "Я не можу передати свої почуття, коли дізнався, що отримав титул рекордсмена", - пояснив Пратьякш. "Я хочу подякувати мамі за те, що вона була моєю системою підтримки на кожному кроці моєї подорожі в йозі".

Пратьякш Віджай / Фото: Guinness World Records

Але саме батько, за словами самого хлопчика, передав йому найкращу пораду, яка стала секретом його успіху: "Мій батько порадив мені не користуватися смартфоном і уникати нездорової їжі. Це дуже допомогло мені сконцентруватися на моїх цілях в йозі!".

Пратьякш Віджай / Фото: Guinness World Records

Він твердо в це вірить і хоче поділитися цією порадою з усіма, хто прагне досягти своїх цілей.

Нагадаємо, днями мешканець Індії представив найменшу у світі пральну машинку. Ця мініатюрна машинка виводить прання дрібних речей на абсолютно новий рівень.

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