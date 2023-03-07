Пацієнтка через секс-фантазії довела свою психологиню до депресії і та ледь не померла: що сталось 

У Великій Британії колишня пацієнтка ледь не довела до самогубства свою психологиню. Вона переслідувала жінку, публікувала в Інтернеті свої секс-фантазії про неї та погрожувала вбивством.

Про це пише dailymail.co.uk.

24-річна пацієнтка будинку для жертв домашнього насильства Лія Діпналл тривалий час переслідувала свою психологиню. Вона створила акаунти в соціальних мережах, в яких стверджувала, що робоче місце психіатрині Кеті Кулінг було "будинком розпусти", де персонал готував пацієнтів до сексу.

Переслідувачка також змінила опис приватного терапевтичного бізнесу Кеті Кулінг в Інтернеті на "магазин секс-іграшок" і лише за один день надіслала їй187 електронних листів з написом "помри с**о".

На фото: Лія Діпналл / Фото: dailymail.co.uk

Діпналл познайомилася зі своєю психологинею у листопаді 2020 року після того, як її відправили до благодійної організації "Стокпорт без насильства. Вона покинула притулок у жовтні 2021 року, але вже через три дні створила обліковий запис у Facebook під вигаданим ім'ям "Секс-кільце Стокпорта без насильства", розкрила конфіденційне місцезнаходження притулку і брехала, що в ньому відбуваються оргії.

У період від 11 жовтня до 27 листопада 2021 року Діпналл надіслала своїй колишній психологині сотні електронних листів, повідомлень у соціальних мережах, листів і листівок. Серед них була вітальна листівка з інформацією про місце народження жертви, дівоче прізвище матері та колишнє місце роботи.

Вона засипала консультанта брутальними повідомленнями, в тому числі одним, в якому Кетті Кулінг пропонувалося "здохнути нах*й" і містилося намальоване від руки зображення розчленованої жінки.

В інших повідомленнях говорилося: "Кеті Кулінг має сексуальні стосунки з усіма мешканцями" і "Кеті Кулінг - сексуальна хижачка".

Діпналл також надіслала психологині кілька своїх фотографій топлес, в тому числі одного разу прикріпила фотографію до кільця для ключів. Вона підписала пані Кулінг на смс-повідомлення від молитовних груп і розіграшів і опублікувала особистий номер телефону жертви в Інтернеті.

Психологиня розповіла, що через постійні погрози та домагання її життя перетворилось на пекло. Через "наклеп" в Інтернеті вона більше не може працювати психологом.

"Втрата, яку я пережила, була і залишається неймовірно болючою, адже останні 12 років я будувала свій бізнес, а за 11 тижнів він зазнав жорстокого нападу і був зруйнований", - сказала вона.

Міс Кулінг стверджує, що інцидент вплинув на її здатність спати, а також на її психічну і фізичну форму.

"Моя тривога зростає, коли я бачу зміни в автомобілях, припаркованих біля мого будинку, і я відчуваю страх, коли бачу людей, які сидять у своїх автомобілях вночі з увімкненими фарами. Я боюся людей, які йдуть позаду мене в тому ж напрямку. Мені довелося пройти курс терапії, і я спробувала багато різних ліків, щоб допомогти мені впоратися з емоціями, пов'язаними з цим нападом, включаючи гнів, депресію, страх, стрес і часом суїцидальні думки", - розповіла жінка.

Згодом шантажистку заарештувала поліція. Її адвокатка на суді пояснила, що Лія Діпналл сама страждає на психологічні розлади через насильство в її родині. Також підозрювана звинуватила свою жертву в некваліфікованості, що мовляв і її спровокувало на схожі дії.

Суд визнав нападницю винною та засудив до 2 років позбавлення волі з відтермінуванням вироку. Вона повинна пройти новий курс психологічної реабілітації.

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