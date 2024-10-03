"Пальці диявола": жінка знайшла моторошний гриб, який смердить гнилою плоттю (фото)

Гриб вилуплюється зі слизового желатинового "яйця", і в міру зростання починають виступати "щупальця".

Жителька Великої Британії знайшла рідкісний гриб "пальці диявола", який має запах гнилої плоті та вигляд "руки, що протягуєься з могили".

Про це повідомляє Mail Online.

Цей чудернацький гриб нещодавно Нью-Форесті знайшла 67-річна Джулія Россер, вчителька на пенсії. Гриб отримав прізвисько "пальці диявола" завдяки своєму огидному вигляду, схожому на руку.

Більше того, він має огидний запах, який ті, кому не пощастило натрапити на нього, описують як "наче гниле м’ясо".

"Цей був більше схожий на руку, ніж будь-який інший, який я коли-небудь бачила. Здавалося, воно простягає руку з-за могили. Це виглядало дуже моторошно", – розповіла Россер.

"Пальці диявола" зазвичай трапляються в кінці жовтня, але цього року через вологу погоду з’явилися раніше.

"Минулого року я знайшла "пальці диявола" приблизно в тому самому районі, тож шукала їх. Вони вириваються з-під землі за допомогою цих червоних щупалець або пальців", – розповіла Россер.

Через дивний вигляд гриб також називають "восьминогим смердючим" або "восьминіговим грибом".

Гриб – уродженець Нової Зеландії та Австралії. Вважається, що він був привезений до Франції під час Першої світової війни з військовими постачаннями.

"Вид походить із південної півкулі і вперше був виявлений у Великій Британії 1914 року", – пояснили в Wildlife Trusts.

Гриб вилуплюється зі слизового желатинового "яйця", і в міру зростання починають виступати "щупальця".

Хоча гриб легко помітити за яскраво-червоним кольором, він досить рідкісний у Британії.

"Висота щупалець становить близько 5 см, а довжина може досягати 7 см. Зазвичай є принаймні 3 або 4 щупальця. Часто зустрічається серед листя під деревами або в парках і садах. Цей гриб пахне гнилою плоттю, що приваблює комах до рук, де розташовані спори. Спори потім поширюються відвідувачами-комахами", – повідомили у Wildlife Trusts.

Гриб, який називають "пальці диявола" / Фото: Джулія Россер

Гриб, який називають "пальці диявола" / Фото: Джулія Россер

До слова, в Австрії чоловік ампутував власний пеніс сокирою після того, як прийняв велику дозу психоделічних грибів.

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