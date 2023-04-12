Палець жінки ледь "не вибухнув" після укусу популярної тварини (фото)

28-річній Крістал Радд із Британії зробили операцію на пальці після смертельного укусу павука-вдови. Жінка думала, що це прищ? і навіть спробувала виколоти хворобливий слід стерилізованою шпилькою.

Про це пише Dailystar.

Небезпечний відбиток Радд вперше помітила на своєму пальці 25 березня. Вона відчувала жахливий біль – навіть після того, як лікарі призначили антибіотики та антигістамінні препарати, оскільки вважали це укусом гедзя. Але н а початку квітня Крістал була в агонії. Вона розповіла, що відчувала, ніби її палець "вибухне", і 3 квітня її терміново доставили до лікарні для екстреної операції.

"Біль почав ставати нестерпним. Мені довелося попросити свого старшого сина, якому вісім років, допомогти мені одягнутися, тому що я не міг поворухнути рукою. Мій палець, у який мене вкусили, був гнівно-червоним. Здавалося, що збирається вибухнути", - розповіла жінка.

Їй лікарі провели операцію і зараз вона відчуває полегшення, попри те, що вона досі не рухається ушкодженим пальцем.

Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, раніше розповідали про смертоносного павука, який вбиває за лічені хвилини. Його можна зустріти в дуже неочікуваному місці.