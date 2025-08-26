Куріння виявилось корисним для певної категорії хворих людей

Куріння / © Pexels

Куріння впливає на імунну систему кишківника пацієнтів із запальними захворюваннями кишківника (ЗЗК), змінюючи склад мікробіоти та метаболічні профілі. Це пояснює, чому для людей із виразковим колітом (ВК) куріння може бути відносно корисним, а для хворих на хворобу Крона (ХК) — шкідливим.

Про це пише видання Gut.

Дослідження японських вчених, опубліковане у журналі Gut 2025 року, показало, що куріння суттєво змінює склад мікробіоти слизової оболонки та фекальні метаболіти у пацієнтів із запальними захворюваннями кишківника. Дослідження охоплювало пацієнтів із виразковим колітом та хворобою Крона, а також здорових добровольців.

Науковці проаналізували мікробіоту слини, фекалій та слизової оболонки товстої кишки, а також фекальні метаболіти. Для оцінки впливу бактерій, асоційованих із курінням, на імунну систему кишківника та запальні процеси дослідники використали безмікробних мишей та моделі виразкового коліту і хвороби Крона у тварин.

Результати показали, що у пацієнтів із ВК, які курили, у фекаліях підвищувався рівень коротколанцюгових жирних кислот та ароматичних сполук порівняно з тими, хто кинув курити. Аналіз слизової оболонки показав, що куріння сприяє збільшенню кількості бактерій ротової порожнини у товстій кишці. Зокрема, моноколонізація безмікробних мишей Streptococcus mitis, однієї з таких бактерій, спричинила підвищення кількості Т-клітин, що продукують інтерферон-γ, у товстій кишці. S. mitis зменшувала запалення у моделі ВК, але погіршувала його у моделі ХК.

Таким чином, автори дослідження довели, що куріння впливає на імунну систему кишківника через зміну мікробіоти слизової оболонки. Отримані результати пояснюють, чому для пацієнтів із ВК куріння може мати відносно захисний ефект, тоді як для хворих на ХК воно є шкідливим. Дослідження також допомагає зрозуміти, чому припинення куріння у пацієнтів із ВК може призвести до загострення захворювання.

