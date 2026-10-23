Пам’ять про минулі життя: вчені приголомшили результатами дослідження розповідей дітей

Пам’ять про минулі життя приховує дивну закономірність / © Фото з відкритих джерел

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Деякі діти розповідають про людей, місця та події, яких, за словами їхніх батьків, не могли знати з власного досвіду. Іноді ці історії пов’язують із життям конкретних померлих людей та реінкарнацією душі. Американські дослідники вирішили перевірити, чи є в таких повідомленнях закономірності, які можна виявити за допомогою статистики.

Про це пише Daily Mail.

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Що виявили у понад 1600 історіях

Дослідники з Університету Вірджинії проаналізували 1678 випадків, які протягом десятиліть збирали фахівці його підрозділу з дослідження незвичайних явищ свідомості. У цих історіях діти повідомляли про спогади, які дослідники зіставляли з біографіями конкретних померлих людей.

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Науковці звертали увагу на обставини смерті цих людей: чи померли вони від хвороби або в старості, чи загинули внаслідок нещасного випадку, насильства або іншої несподіваної події. Також вони перевіряли, наскільки раптовою була смерть і скільки років було людині на момент загибелі.

Для 1319 випадків вдалося визначити проміжок між смертю людини, з якою пов’язували спогади, та народженням дитини. Медіанне значення становило 16 місяців.

Однак дослідники помітили, що цей проміжок змінювався залежно від обставин смерті. Якщо смерть була найбільш очікуваною, між нею та народженням дитини минало в середньому 21 місяць. Якщо ж вона була цілком несподіваною, цей період скорочувався до 12 місяців — приблизно на 43%.

Чому раптова смерть привернула увагу науковців

Найцікавіше, що закономірність зберігалася навіть після врахування низки можливих соціальних і психологічних пояснень. Дослідники перевіряли, зокрема, чи могли діти повторювати історії, почуті від дорослих, або чи могла віра родини в реінкарнацію впливати на те, як вона пояснює незвичайні дитячі висловлювання.

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До того ж зв’язок виявився сильнішим у сім’ях, які не вірили в реінкарнацію. Це стало несподіванкою для авторів роботи, адже вони припускали, що культурні та релігійні переконання можуть помітно впливати на подібні повідомлення.

«До нашого здивування, цей зв’язок зберігся, коли ми перевірили значно більшу кількість випадків, а досліджені нами соціальні та психологічні чинники не змогли його пояснити», — зазначила провідна авторка дослідження Саїде Садегі з Університету Вірджинії.

Автори вважають, що виявлена закономірність заслуговує на подальше вивчення, оскільки її не вдалося повністю пояснити чинниками, які вони перевіряли.

Чи доводить це існування реінкарнації

Попри незвичайний результат, дослідники не стверджують, що знайшли доказ перевтілення душ. Робота виявила статистичний зв’язок між обставинами смерті людини та проміжком до народження дитини, чиї повідомлення пов’язували з цією людиною. Вона не встановлює, що між цими двома подіями існує причинний зв’язок.

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Сам факт, що дитина називає подробиці життя померлого, також не означає, що вона справді пам’ятає попереднє втілення. На такі розповіді можуть впливати пам’ять, почута інформація, особливості спілкування з дорослими та інші чинники. Водночас автори дослідження наголошують, що статистичні закономірності в великій кількості повідомлень дають підстави продовжувати їхнє систематичне вивчення.

Співавторка роботи Марієта Пехліванова пояснила, що науковці поки не знають, як саме виникає виявлений ефект. «Механізми, які лежать в основі цих результатів, наразі незрозумілі, але це дає нам ще більше підстав продовжувати пошуки, а не відвертатися від них», — зазначила дослідниця.

Отже, нова робота не відповідає на запитання, чи існує реінкарнація. Вона демонструє інше: у великій колекції повідомлень про нібито спогади минулих життів дослідники виявили закономірність, для якої поки не мають остаточного пояснення.

Нагадаємо, незвичайні розповіді дітей про попередні втілення й раніше ставали предметом уваги дослідників та медіа. Дворічний хлопчик, який говорив про минуле життя, називав шотландський острів Барра своїм домом, згадувала будинок біля моря та людей, яких нібито знав раніше, хоча родина, за її словами, ніколи там не бувала.

Мати хлопчика вирішила перевірити його розповіді й вирушила з ним на острів. Там родина знайшла місця, які частково збігалися з описами дитини, зокрема будинок, де колись жила сім’я з названим хлопчиком прізвищем. Проте подібні збіги самі собою не доводять реінкарнацію. Нове дослідження відрізняється тим, що його автори порівнювали не одну історію, а велику добірку випадків, намагаючись виявити спільні закономірності й перевірити можливі альтернативні пояснення.

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