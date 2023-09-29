"Панда-дипломатія". Китай забирає своїх панд із зоопарків США

За інформацією Bloomberg, Китай давно використовує "дипломатію панд", щоб заслужити прихильність, винагородити союзників і покарати супротивників.

Уперше за 50 років Китай планує забрати своїх панд із вашингтонського зоопарку.

Про це пише Bloomberg.

Так, три панди із Національного зоопарку Вашингтону мають повернутися до Китаю до грудня після закінчення трирічної угоди з китайським агентством дикої природи. Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди — в Атланті, Сан-Дієго та Мемфісі — або віддали своїх панд, або повернуть їх до Китаю до кінця наступного року.

"Дипломатія панд"

Хоча обидві сторони заперечують, що в цьому є політика, Китай давно використовує "дипломатію панд", щоб заслужити прихильність, винагородити союзників і покарати супротивників. І потенційна втрата останніх американських панд відбувається в той момент, коли зв’язки між США та Китаєм досягли історичного мінімуму, коли більшість шляхів співпраці перервано.

"Будь-яка надія на те, що Вашингтон отримає нових панд, ґрунтується на тому, що відносини можуть трохи покращитися — або, принаймні, не погіршитися", — йдеться у статті.

У виданні пояснюють, що зоопарки світу не отримують повну опіку над пандами. Натомість вони орендують їх, підписуючи контракти, і щороку платять Китаю сотні тисяч доларів.

Нагорода і покарання пандами

США були "нагороджені" своїми першими пандами після того, як президент Річард Ніксон нормалізував відносини з Пекіном в 1972 році. Дослідження 2013 року виявило кореляцію між урановими угодами та пандовими позиками Канаді та Франції. У 2018 році Китай позичив Фінляндії панд на честь сторіччя незалежності Фінляндії.

Незрозуміло, що буде далі з Вашингтонським зоопарком. Переїзд панд може бути тимчасовим. Китай може запропонувати їх як нагороду під час майбутніх дипломатичних переговорів.

Речниця Національного зоопарку відмовилася коментувати, чи ведуться нові переговори. Але джерело видання з адміністрації Байдена, сказало, що США планують обговорити це питання з Китаєм до моменту, коли вашингтонські панди повернуться додому.

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