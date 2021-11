Пандемія призвела до утворення 8 млн тонн відходів: як це вплине на світову екосистему

Зокрема, лише за 2020 рік у світовий океан потрапило не менше 1,56 мільйона медичних масок.

Станом на кінець серпня 2021 року кількість сміття у світі через пандемію COVID-19 збільшилася на понад 8 млн тонн.

Про це йдеться у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пандемія призвела до збільшення попиту на засоби одноразового захисту та матеріали для тестування на наявність коронавірусної інфекції, виготовлені із застосуванням пластику. Також через карантинні обмеження збільшився обсяг онлайн-торгівлі та разом з ним кількість одноразової упаковки для товарів. Все це призвело до зростання забруднення довкілля пластиковими та іншими відходами.

87,4% всіх пов'язаних з COVID-19 відходів становлять медичні відходи ковідних госпіталів. Зокрема, лише за 2020 рік у світовий океан потрапило не менше 1,56 мільйона медичних масок. З 8,6 млн тон додаткових пластикових відходів понад 25 тис. тонн потрапляє до світового океану. Часто морські організми заплутуються у медичних відходах, або намагаються їх з’їсти що призводить до загибелі істот.

У трійку найбільших річок, куди скидають пластикові відходів, пов’язані з пандемією, потрапили Шатт-ель-Араб (річка в Ірані та Іраці), Інд та Янцзи. За ними йдуть Ганг, Брахмапутра, Дунай та Амур.

Особливо страждає від пластикового сміття Північний Льодовитий океан. Цього року на арктичне морське дно припадає 13% всіх пластикових відходів у світовому океані, але ця частка зросте до 17% у 2100 році. Арктична екосистема вважається особливо вразливою через суворе середовище та високу чутливість до зміни клімату.

Раніше у МЗС України повідомили про результати української делегації, яка перебувала на кліматичному саміті COP-26 у Глазго.

