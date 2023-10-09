Панічно боїться наклейок: жінка спантеличила, як живе з піттакіонофобією (фото)

Життя жінки з Великої Британії перевернулося через страх перед наклейками.

Про це вона розповіла Caters News Agency.

44-річна Анна Гіггс не може їсти фрукти та інші продукти з наклейками і часто тремтить, зустрічаючи їх.

Хоча ця фобія може здатися вигаданою, це реальний стан, званий піттакіонофобія, який визначається як "ірраціональний страх перед стікерами та етикетками".

Піттакіонофобія - страх перед стікерами та етикетками

Медичних досліджень з цього питання недостатньо, але, судячи з усього, є багато людей, які страждають на цей специфічний страх: гештег #Pittakionophobia має більш ніж 7,9 мільйонами переглядів на TikTok, і люди докладно описують на камеру свій досвід.

Уродженка Гарлоу, Ессекс, сказала, що її піттакіонофобія почалася в дитинстві, коли її батьки розлучилися, і вона переїхала до нової спальні з двома шафами, прикрашеними наклейками.

Анна Гіггс / Фото: Caters

"Мені довелося спробувати зняти наклейки", — згадує британка, додавши, що перепробувала все, від мила до рідини для запальничок, але безуспішно, оскільки від цього все ще залишалися "хитрі шматочки".

Страх ніби засів, перетворивши її життя на чистилище, вкрите наклейками.

Потім їй стало кепсько, коли її син Генрі почав приходити додому з наклейками з дитячого садочку на ньому самому та на шматочках паперу.

"Він хотів піти з ними до будинку, але я не могла дозволити йому мати наклейки в приміщенні, тому що мене від них нудить", - нарікала вона.

Анна Гіггс / Фото: Caters

Фактично, Гіггс обернула своє життя на бульбашку, щоб стримати піттакіонофобію.

"Я не їм банани. Я не їм нічого з наклейками", - заявила вона. "У моїх сестер є маленькі діти, і вони знають, що їм не можна дарувати мені наклейки або наклеювати їх на мене, бо це змушує мене здригатися".

Цікаво, що страх жінки не поширюється на тимчасові татуювання, великою шанувальницею яких вона є, оскільки вони не мають такої "неприємної липкості".

На жаль, британка не знайшла особливого співчуття у публіки, більшість з якої ніколи не чули про її недугу, спричинену наклейками.

"Коли я кажу людям, що боюся наклейок, вони говорять щось на кшталт: "Що означає, що ти не любиш наклейки? Як вони можуть не подобатися?" - пригадала вона.

Анна Гіггс / Фото: Caters

Професійна танцівниця згадала один "справді страшний" випадок, коли вона відвідала школу свого сина, і вчитель спробував наклеїти на неї наклейку.

"Я кричала йому: "Мені не подобаються наклейки, будь ласка, приберіть їх!". Він просто дивно на мене подивився".

Насправді вона не шукала жодного лікування від страху, оскільки сама донедавна не усвідомлювала, що піттакіонофобія реальна.

"Я не могла в це повірити, коли дізналася, що це справжня фобія", - сказала вона. "Я просто якось із цим впоралася".

Нагадаємо, жінка звинуватила пілота у переслідуванні. Він жбурляв помідорами з літака у її будинок. Повітряний терор триває чотири роки.

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