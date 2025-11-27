ТСН у соціальних мережах

Паніка на борту: пасажир відкрив двері літака під час рулювання

Рейс KLM 622 з Атланти до Амстердама був скасований після того, як пасажир у паніці відчинив двері аварійного виходу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Літак

Літак / © Getty Images

Рейс KLM 622 з Атланти до Амстердама був скасований після того, як пасажир на борту запанікував і відкрив двері аварійного виходу під час рулювання літака.

Про це повідомляє CBS News.

За даними поліції, інцидент стався у міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта ввечері у вівторок. 48-річний Йоханнес Ван Хеєртум, як повідомляють слідчі, помітив іншого пасажира із предметом, який йому здалося зброєю, і в стані паніки відкрив аварійний вихід. Під час цього він розгорнув надувний трамплін на злітно-посадкову смугу аеропорту.

Поліція зазначає, що чоловік міг мати напад психічного розладу в той момент. Літак повернувся до трапу, де Ван Хеєртум був затриманий співробітниками поліції.

Йому пред’явили звинувачення у безрозсудній поведінці, заподіянні шкоди майну другого ступеня та перешкоджанні безпеці. Після огляду медиками його доставили до в’язниці округу Клейтон без права внесення застави.

