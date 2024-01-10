Панікував, поки усі реготали: чоловік застряг у вазі на вечірці (відео)

На такий поворот він точно не очікував.

Мережу насмішило відео хлопця, який опинився у пастці у величезній вазі на новорічній вечірці.

Про це пише ladbible.com.

На кумедних кадрах, опублікованих в Інтернеті, видно, як чоловік, якого відтоді впізнали як Коннора Педжетта, наполовину застряг у величезній коричневій вазі.

Бідолашний мешканець Бірмінгема, штат Алабама, США, був на вечірці в Маунтін-Брук і, схоже, під час свята подумав, що було б непогано залізти у великий горщик.

oh my god this is the whitest shit I’ve ever seen pic.twitter.com/ncTDlZr8Jb — Kristi Yamaguccimane (@TheWapplehouse) January 7, 2024

У той час як Коннор відчуває все більший стрес, перебуваючи у вазі, його приятелі та глядачі збираються навколо, щоб спробувати дати йому декілька порад про те, що, на їхню думку, буде найкращим способом звільнитися.

Коннору, одягненому в кремовий светр, велять спробувати зняти джемпер, щоб дати собі трохи місця для маневру, що спонукало його відповісти: "Я роблю все, що можу, чорт забирай! Чорт забирай!".

Також чути, як один із очевидців каже йому: "Ти не зможеш вибратися".

На щастя, Коннора зрештою вдалося звільнити. Вазу розбили молотком, саморобним зубилом і викруткою.

Коннор Педжетт / Фото: Х

Нагадаємо, приголомшені мама та дочка влаштували вечірку в літаку, оскільки були єдиними пасажирками. Вони весело провели час у дорозі.

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