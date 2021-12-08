Папа Римський не вважає позашлюбний секс найсерйознішим гріхом

Натомість Франциск сказав, що гордість і ненависть є найважчими з гріхів.

Папа Римський Франциск заявив, що не вважає позашлюбний секс найсерйознішим гріхом.

Про це інформує Independent.

За словами понтифіка, "гріхи тілесні не є найсерйознішими". Натомість Франциск сказав, що гордість і ненависть є найважчими з гріхів.

Під час свого візиту до Греції Папа закликав молодих людей не спокушатися сучасними "сиренами" споживацтва.

"Сьогодні вас хочуть зачарувати спокусливими повідомленнями про фальшиві потреби споживання, культ фізичного здоров’я, розваги за будь-яку ціну. Все це як феєрверки: вони спалахують на мить, а потім перетворюються на дим у повітрі", — сказав Папа Римський.

Раніше Папа Римський попросив вибачення у православних за помилкові рішення католиків.

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