Папуга назвав ім'я злочинця і допоміг розкрити резонансне вбивство: подробиці

Через дев'ять років після вбивства в Індії винесли вирок двом чоловікам на підставі "свідчень" папуги.

Так, 2014 року було вбито дружину головного редактора газети міста Агра Віджая Шарми у власному будинку. Чоловік поїхав на весілля із сином та донькою. Його дружина Нілам залишилася вдома. Коли ж він повернувся з вечірки, то виявив, що будинок пограбовано, а кохану та їхню собаку вбито.

Про це повідомляє indiatoday.in.

Поліція не могла знайти жодних слідів злочинців, поки домашній папуга Шарми не почав вигукувати ім'я його племінника.

Віджай запідозрив недобре, коли це почув, і попросив поліцію допитати племінника. Ашу зізнався у вбивстві Нілам та розповів, що скоїти злочин йому допомагав друг Ронні Массі.

Днями, за дев'ять років після вбивства, суд виніс вирок обом обвинуваченим - Ашу та Ронні. Їх засудили до довічного ув'язнення. Також призначено штраф у розмірі 72 000 рупій на підставі визнання провини племінником та подальших доказів.

У ході розслідування стало відомо, що Ашу знав, де в будинку зберігаються коштовності та гроші, та планував пограбування. Він завдав собаці дев'ять ударів ножем, а Нілам – 14.

Також повідомляється, що папуга помер через шість місяців після інциденту. Віджай Шарма помер 14 листопада 2020 року під час епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, у Чернівцях помітили екзотичних зелених папуг. Зазвичай вони живуть у Південній Азії і низці районів Африки.

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