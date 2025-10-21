Папуга, який зник на чотири роки, повернувся додому і заговорив іспанською

Папуга / © Getty Images

Британський папуга, який зник на чотири роки, возз'єднався зі своїм господарем – але після повернення птах був зовсім іншим.

Виявляється, папуга Найджел, який спочатку говорив з британським акцентом, зміг вивчити іспанську мову, пише Unilad.

Щасливе возз'єднання сталося, коли ветеринарка із Південної Каліфорнії прийняла Найджела за свого зниклого папугу. Виявивши, що птах їй не належить, Тереза Мікко відстежила мікрочип Найджела і знайшла його власника, Даррена Чіка.

Даррен жив у Торренсі, але родом із Великої Британії.

"Я представилася і запитала: "Ви загубили птаха?" - розповіла Тереза газеті Torrance Daily Breeze. "Спочатку він сказав: "Ні". Але він подумав, що я маю на увазі нещодавно".

Потім Тереза перевірила ім'я Даррена і пояснила, що жінка на ім'я Джулія Сперлінг знайшла зниклого папугу.

Даррен пояснив, що Найджел зник чотири роки тому, і був шокований, коли дізнався, що він тепер розмовляє іспанською.

Зустріч із Найджелом була надзвичайно емоційною, Даррен зізнався, що розплакався, коли дізнався, що Найджел повернувся.

"У нього все чудово", - сказав Даррен. "Це дуже дивно. Я знав, що це він, з тієї хвилини, як побачив його".

Говорячи про те, як вона знайшла папугу, Джулія пояснила: "Він був найщасливішим птахом. Він співав і розмовляв без контролю. Він гавкав, як собаки. Я з Панами, а він питав мене іспанською: "Що сталося?".

Однак до Даррена звернулася сім'я, пояснивши, що вони вважають, що Найджел може бути папугою, якого вони купили на гаражному розпродажі за декілька років до цього. Виявилося, що поки Найджел вважався зниклим, у нього з'явилася нова сім'я, яка назвала його Морганом. Сім'я пояснила, що їхнє серце було розбите після того, як він полетів.

Після розмови з Лайзою Сміт, яка сказала, що птаха купили її бабуся і дідусь, Даррен погодився повернути Найджела сім'ї, яка піклувалася про нього протягом усіх тих років, коли він був відсутній.

Сміт пояснила, що Найджел вивчив іспанську мову від її дідуся, який народився в Гватемалі.

"Ми просто на сьомому небі від щастя", - сказала Сміт, додавши, що Найджел та її дідусь мають дуже "особливий зв'язок".

"Моя бабуся померла близько двох років тому, і він – один з останніх спогадів про мого дідуся", - сказала вона. "Втрата Моргана була важкою для нього. У них дуже особливий зв'язок".

