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У Швеції нецензурний папуга «віддячив» своїм рятівникам, вилаявши їх після того, як застряг високо на дереві.

Про це пише Daily Star.

На диво, екзотичного птаха вдалося спустити на землю за допомогою пачки сигарет, хоча досі не підтверджено, чи папуга курить. Але не раніше, ніж він закричав «пішли ви нах*й!» людям, які лише намагалися допомогти йому врятуватися.

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Незвичайний випадок стався в Гетеборзі в середу, 9 квітня, вдень. Роздратованого папугу знайшли на дереві на висоті п’яти-семи метрів, де він просидів декілька годин.

Місцева пожежно-рятувальна служба опинилася в цьому районі в той час, коли її сповістив стурбований власник птаха. Денні Мауш, член пожежної команди, розповів, що папуга сів на найвужчу гілку, яку зміг знайти.

Порятунок папуги / © Jam Press

Коли пожежники спробували його врятувати, папуга вигукнув у відповідь несподіване «f*** you». Однак, за словами Денні, після численних спроб вмовити яскраво оперену тварину злізти, це вдалося зробити саме власнику за допомогою пачки сигарет.

Папуга / © Jam Press

Попри те, що папуга розкидався образами, під час рятувальної операції він був відносно нешкідливим. Місцева преса повідомила, що папуга все ж таки дзьобнув свого господаря, коли його заманювали назад до безпечного місця — але ніхто не постраждав.

Денні додав, що порятунок тварин «насправді не є частиною місії пожежної служби», але якщо є можливість допомогти, то вони це зроблять. Інцидент тривав від 16:00 до 22:00.

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