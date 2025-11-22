ТСН у соціальних мережах

Папуги вчать нас дружбі: як птахи заводять нові знайомства

Вчені розповіли, як птахи формують свої зв’язки з іншими птахами, і як відбувається дружба.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Папуги

Папуги / © Pixabay

Завести нових друзів — завдання непросте не лише для людей, а й для птахів. Дослідники з Університету Цинциннаті вивчили, як папуги-монахи поступово адаптуються до нових сусідів у групі, і виявили, що вони «тестують воду», перш ніж встановити міцні соціальні зв’язки.

Про це пише Popular Science.

За словами співавторки дослідження Клер О’Коннелл, соціальні зв’язки приносять папугам користь: птахи зменшують рівень стресу та підвищують репродуктивний успіх. Проте перший контакт із незнайомцем завжди ризикований: птахи можуть кусатися, шипіти або гнати одне одного.

Щоб вивчити формування нових відносин, науковці об’єднали групи дикорослих папуг у великому вольєрі. Деякі птахи були знайомі один з одним, інші — новачки. Дослідники фіксували п’ять типів фізичних контактів:

  • дотик плечима — коли птахи сидять поруч і торкаються одне одного;

  • соціальне вичісування (allopreening);

  • дотик дзьобами;

  • годування з дзьоба в дзьоб (allofeeding);

  • спарювання.

Було проаналізовано понад 179 взаємодій, що дозволило встановити, що незнайомці підходять один до одного обережно, поступово зближуються, сідають пліч-о-пліч, доторкаються дзьобами та вичісують один одного. Деякі птахи навіть переходили на обмін їжею та спарювання.

«Спостерігати за першими моментами знайомства птахів було неймовірно цікаво, — ділиться О’Коннелл. — Це інтуїтивно нагадувало мої власні переживання під час переїзду до Цинциннаті та спроби завести нових друзів».

Дослідження папуг-монахів перегукується з попередніми роботами, зокрема з 2020 року, коли вивчали вампірних кажанів. Там теж показали, що нові члени групи поступово перевіряють потенційних партнерів: спершу через соціальне вичісування, а потім через обмін їжею.

Отже, папуги-монахи вчать нас важливому правилу дружби: знайомства потребують терпіння, обережності та поступової довіри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чи потрібно заводити папуг вдома, які є плюси та мінуси цих птахів.

