Пара 4 роки відчайдушно намагалася завагітніти: як виявилося, дружина була незаймана

Чоловік і дружина, які відчайдушно хотіли дитину, дізналися, що займалися сексом неправильно протягом чотирьох років – саме тому їм не вдавалося завагітніти.

Про це пише Mirror.

Пара з Китаю, чиї імена не розголошуються, але їм 26 і 24 роки, звернулася за професійною порадою після того, як не змогла завагітніти, попри регулярні статеві стосунки. Але тривожний дзвіночок пролунав, коли медики виявили, що дружина була незайманою. Потім вона зізналася, що секс для неї був "зазвичай болісним".

Акушерка Лю Хунмей сказала: "Ця пара була дуже молодою, чоловікові 26 років, жінці 24. Вони були дуже здорові, але, попри те, що були одружені чотири роки, не могли завагітніти. Через це їхня сім'я завдавала їм багато стресу".

На запитання про історію хвороби дружини під час візиту, Лю розповіли, що пара регулярно займалася сексом. Дружина також поділилася, що кожного разу це було "надзвичайно боляче" для неї, але вона терпіла, сподіваючись завагітніти. Симптоми жінки наштовхнули Лю на думку, що у неї могло бути якесь гінекологічне захворювання. Але лікарка була "шокована", коли обстеження показало, що дружина була незайманою.

Після огляду анусу жінки медикиня дізналася, що пара помилково займалася анальним сексом протягом чотирьох років, що призвело до нездатності зачати дитину. Лю вручила подружжю по підручнику зі статевого виховання. Вона також дала їм "настанови" перед тим, як відпустити додому.

Поради, схоже, спрацювали, оскільки через декілька місяців надійшла звістка про вагітність дружини. Закохані повідомили лікарці, яка вже вийшла на пенсію, що нарешті чекають на дитину, надіславши 100 яєць і живу курку в подарунок.

Лю прокоментувала: "Чотири роки шлюбу, і ні чоловік, ні дружина не знали, як завагітніти. Пари, яким так бракує загальних знань, зустрічаються дуже рідко, але нерідкі випадки, коли люди не мають сексуальних знань або мають хибні уявлення про них".

Нагадаємо, чоловік рік не міг запліднити дружину з "найбезглуздішої" причини. На це йому вказав лікар.

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