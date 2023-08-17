Пара довела до сліз списком пригод для свого собаки, який вмирає: що там є (фото)

Вони максимально використовують час, що залишився з улюбленцем.
Пара, чия собака помирає через рідкісну хворобу, поділилася несамовитим рішенням почати список пригод, перш ніж попрощатися з ним.
Про це пише NTK.
Коли Голлі Мітчелл і Ділан Бредлі помітили, що язик їхнього улюбленця за окликом Тедді став синім, а він почав задихатися під час їхніх звичайних прогулянок, вони злякалися, що на кону стоїть його життя.
Незабаром, після великої кількості аналізів крові, ендоскопії та інвазивної операції із взяття зразків рідини, у нього діагностували легеневий фіброз, рубцювання легеневої тканини. Ветеринари сказали, що Тедді залишилося жити 18 місяців.
І хоча пес вже пережив ці півтора року, власники максимально використовують його останні дні, втілюючи бажання зі списку.
"У нього бувають хороші та погані дні, іноді йому вдається пройти пів милі, а іноді він вважає за краще відпочивати вдома, але ми все робимо в його темпі. Але я спустошена, тому що він зовсім на це не заслуговує — він найулюбленіший і найдорожчий хлопчик, і я годинами плакала, коли дізналася його діагноз. Ви просто припускаєте, що із собакою буде гарантовано 10 або близько того років, тому скорочення цього терміну здається неправильним та несправедливим. Я хотіла максимально використати час, що залишився в нього, тому мені спала на думку ідея скласти для нього список бажань", - поділилася Голлі.
Голлі та Ділан, які закохані від дитинства, мріяли про золотистого ретрівера, оскільки ця порода вважається "найщасливішою і найлюблячою".
У віці 18 років, борючись з психічними проблемами дівчини, вони вирішили знайти цуценя, яке могло б щодня піднімати її з ліжка. У березні 2020 року пара відвідала заводчика, який сказав, що у них залишився лише одне цуценя, яке було коротуном з посліду, якого "ніхто не хотів", і вона зрозуміла, що воно саме для них.
Вона сказала: "Моє серце було прив'язане до бідолахи, і я не могла винести думки про те, що його залишили. Ми з Діланом вирішили назвати його Рорі, але коли ми побачили його, то обрали ім'я Тед, оскільки він був схожий на маленького плюшевого ведмедика. Миттєво я закохалася, він швидко став моїм пухнастим малюком. Він провів мене через найважчий час у моєму житті, і я не могла зрозуміти, що наш час разом буде перервано".
Протягом багатьох років Теда обсипали подарунками на дні народження, і щодня його обіймали, цілували та дарували багато любові. Однак, після вищезгаданого діагнозу на початку цього року, його здоров'я швидко погіршується, і тепер собака також страждає від втрати м'язового тонусу та дуже сухої шкіри.
Хоча він уже не такий енергійний, як раніше, вони відзначили багато пунктів зі списку бажань Теда, зокрема відвідування Единбурзького замку, приватний бранч для цуценят з лялечками та дві фотосесії.
Повний список бажань для Тедді:
Виконано: піти на пляж, відвідати замок, прогулянка за їжею, скуштувати пупучино, піти на пізній сніданок, зробити відбитки лап та зробити з ними прикраси, стаття в журналі, сімейна фотосесія, прогулянка до місцевого ТЦ.
Що ще потрібно зробити: переночувати в готелі, отримати чизбургер, сніданок в ліжко, влаштувати пікнік, пообідати стейком, вирушити у похід, поїсти морозиво, дивитися на захід сонця, спекти смаколики, погодувати качок, познайомитися із сільськогосподарськими тваринами, назвати зірку, посадити щось.
Користувачі були зворушені до сліз ідеєю пари:
- Не планувала сьогодні плакати, але ось… Надсилаю тобі багато любові, Теде!
- Продовжуй пригоду
- Дуже сумно, але він здається чудовим псом! Насолоджуйся кожним днем
Нагадаємо, жінка розплакалася, коли побачила рахунок за вечерю з нагоди річниці шлюбу. Пара одружилася 50 років тому.
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