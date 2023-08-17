Пара довела до сліз списком пригод для свого собаки, який вмирає: що там є (фото)

Пара, чия собака помирає через рідкісну хворобу, поділилася несамовитим рішенням почати список пригод, перш ніж попрощатися з ним.

Про це пише NTK.

Коли Голлі Мітчелл і Ділан Бредлі помітили, що язик їхнього улюбленця за окликом Тедді став синім, а він почав задихатися під час їхніх звичайних прогулянок, вони злякалися, що на кону стоїть його життя.

Незабаром, після великої кількості аналізів крові, ендоскопії та інвазивної операції із взяття зразків рідини, у нього діагностували легеневий фіброз, рубцювання легеневої тканини. Ветеринари сказали, що Тедді залишилося жити 18 місяців.

Тедді / Фото: needtoknow.co.uk

І хоча пес вже пережив ці півтора року, власники максимально використовують його останні дні, втілюючи бажання зі списку.

"У нього бувають хороші та погані дні, іноді йому вдається пройти пів милі, а іноді він вважає за краще відпочивати вдома, але ми все робимо в його темпі. Але я спустошена, тому що він зовсім на це не заслуговує — він найулюбленіший і найдорожчий хлопчик, і я годинами плакала, коли дізналася його діагноз. Ви просто припускаєте, що із собакою буде гарантовано 10 або близько того років, тому скорочення цього терміну здається неправильним та несправедливим. Я хотіла максимально використати час, що залишився в нього, тому мені спала на думку ідея скласти для нього список бажань", - поділилася Голлі.

Тедді / Фото: needtoknow.co.uk

Голлі та Ділан, які закохані від дитинства, мріяли про золотистого ретрівера, оскільки ця порода вважається "найщасливішою і найлюблячою".

У віці 18 років, борючись з психічними проблемами дівчини, вони вирішили знайти цуценя, яке могло б щодня піднімати її з ліжка. У березні 2020 року пара відвідала заводчика, який сказав, що у них залишився лише одне цуценя, яке було коротуном з посліду, якого "ніхто не хотів", і вона зрозуміла, що воно саме для них.

Пара створила список пригод для свого собаки, який вмирає / Фото: needtoknow.co.uk

Вона сказала: "Моє серце було прив'язане до бідолахи, і я не могла винести думки про те, що його залишили. Ми з Діланом вирішили назвати його Рорі, але коли ми побачили його, то обрали ім'я Тед, оскільки він був схожий на маленького плюшевого ведмедика. Миттєво я закохалася, він швидко став моїм пухнастим малюком. Він провів мене через найважчий час у моєму житті, і я не могла зрозуміти, що наш час разом буде перервано".

Протягом багатьох років Теда обсипали подарунками на дні народження, і щодня його обіймали, цілували та дарували багато любові. Однак, після вищезгаданого діагнозу на початку цього року, його здоров'я швидко погіршується, і тепер собака також страждає від втрати м'язового тонусу та дуже сухої шкіри.

Тедді / Фото: needtoknow.co.uk

Хоча він уже не такий енергійний, як раніше, вони відзначили багато пунктів зі списку бажань Теда, зокрема відвідування Единбурзького замку, приватний бранч для цуценят з лялечками та дві фотосесії.

Повний список бажань для Тедді:

Виконано: піти на пляж, відвідати замок, прогулянка за їжею, скуштувати пупучино, піти на пізній сніданок, зробити відбитки лап та зробити з ними прикраси, стаття в журналі, сімейна фотосесія, прогулянка до місцевого ТЦ.

Що ще потрібно зробити: переночувати в готелі, отримати чизбургер, сніданок в ліжко, влаштувати пікнік, пообідати стейком, вирушити у похід, поїсти морозиво, дивитися на захід сонця, спекти смаколики, погодувати качок, познайомитися із сільськогосподарськими тваринами, назвати зірку, посадити щось.

Користувачі були зворушені до сліз ідеєю пари:

Не планувала сьогодні плакати, але ось… Надсилаю тобі багато любові, Теде!

Продовжуй пригоду

Дуже сумно, але він здається чудовим псом! Насолоджуйся кожним днем

Нагадаємо, жінка розплакалася, коли побачила рахунок за вечерю з нагоди річниці шлюбу. Пара одружилася 50 років тому.

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