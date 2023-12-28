Пара купила церкву та власноруч переробила її на дім – відео до і після

Подружжя показало, як перетворило покинуту церкву на будинок своєї мрії.

Алекс та її чоловік розповіли в TikTok про труднощі та тріумфи перетворення дому молитви, побудованого 1973 року, у своє заповітне житло.

Коли вони вперше здобули власність в Ріно, штат Невада, США, церква все ще зберігала свої первісні риси, такі як лави, вівтар та кафедру.

Для цієї пари церква мала сентиментальну цінність, спричиняючи глибокий відгук завдяки незліченним спогадам, які вона зберігала. Місцеві анекдоти від членів громади, які розповідають про весілля, що відбувалися в її стінах, ще більше підігріли їхнє бажання вдихнути нове життя в цю історичну будівлю.

Їхня історія, яку вони задокументували у соціальних мережах, набрала понад 6,5 мільйона переглядів.

Величезний простір площею 372 квадратних метри навіть міг похвалитися шпилем на даху, що додавало індивідуальності їхньому амбітному проєкту.

Почавши великий ремонт, пара невпинно присвятила себе цьому будинку, посилаючись на мальовничі види природи як на причину, через яку вони закохалися в цей будинок.

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Попри те, що від моменту купівлі нерухомості минуло півтора роки, трансформація все ще триває.

Проте було досягнуто значних успіхів. Стіни пофарбовані, підлога викладена плиткою, а в колись церковному приміщенні тепер є п'ять спалень і три ванні кімнати.

Обравши чорно-білу тематику, пара прикрасила інтер'єр білими меблями, доповненими гладкими чорними ручками. Серед примітних доповнень - подвійний душ із плиткою із сірого каменю.

Внизу широке планування демонструє великий кухонний острів і гірлянди, що звисають зі стелі. Зовні патіо, обладнане грилем, обіцяє веселі вечори у теплу погоду з друзями та родиною.

Користувачі TikTok засипали подружжя компліментами в розділі коментарів:

Вау, це краще, ніж я собі уявляв. Це чудово!

Найкращий фундамент для будівництва будинку. Красиво. Вітаю

Простір ... Я просто обожнюю його

Нагадаємо, чоловік перетворив батьківський сарай на затишний будиночок. Він похизувався результатом у відеоролику.

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