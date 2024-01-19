Пара купила човен 70-х років, де був лише туалет, і перетворила його на будинок – відео до і після

Вони живуть на борту вже три роки.

Закохані розповіли, як вони купили старий човен на Facebook і перетворили його на "приголомшливий" крихітний будинок.

Ненсі та Дейл купили вузький човен 1970-х років три роки тому і вирішили, що хочуть перетворити його на будинок.

Вони поділилися своєю подорожжю у відеороликах, опублікованих у соцмережах, і вирішили назвати свій човен The Pig Boat.

В одному з відео Ненсі пояснила, що пара купила судно, навіть не глянувши на нього, оскільки їм не дозволили піти на огляд під час ізоляції. Вона сказала, що, на щастя, це було "кохання з першого погляду".

Ненсі та Дейл повністю прибрали усі речі з човна і жили в ньому, коли там був лише туалет.

Тут є велике двоспальне ліжко та симпатична кухня з незвичайним зеленим холодильником, раковиною та плитою. Стіни прикрашає безліч рослин, а на даху навіть є крихітна піч для піци.

Обговорюючи рішення пари жити на човні, Ненсі сказала: "Це рішення змінило життя. Хоч я почуваюся щасливою, це не завжди було легко".

Користувачі кинулися до розділу коментарів, щоб поділитися своїми думками про житло Ненсі та Дейла.

Це чудово! Абсолютна мрія!

Я мрію жити на вузькому човні

От яке було б моє життя без дітей

Нагадаємо, раніше чоловік показав, як перетворив батьківський сарай на затишний будиночок. На місяць він витрачає всього 252 долари.

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