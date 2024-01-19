Пара купила човен 70-х років, де був лише туалет, і перетворила його на будинок – відео до і після

Вони живуть на борту вже три роки.
Закохані розповіли, як вони купили старий човен на Facebook і перетворили його на "приголомшливий" крихітний будинок.
Ненсі та Дейл купили вузький човен 1970-х років три роки тому і вирішили, що хочуть перетворити його на будинок.
Вони поділилися своєю подорожжю у відеороликах, опублікованих у соцмережах, і вирішили назвати свій човен The Pig Boat.
В одному з відео Ненсі пояснила, що пара купила судно, навіть не глянувши на нього, оскільки їм не дозволили піти на огляд під час ізоляції. Вона сказала, що, на щастя, це було "кохання з першого погляду".
Ненсі та Дейл повністю прибрали усі речі з човна і жили в ньому, коли там був лише туалет.
@pig.film Its been over 3 years now living on a narrowboat. Here’s how it all started… #narrowboat #boatlife #narrowboattiktok #narrowboatlife #narrowboatliving #narrowboatlifestyle #adventure #london #river #canal #thepigboat #offgrid #alternativeliving #tinyhouse #tinyhome #trending #simplethings #londonlife ♬ original sound - Pigfilm
Парі довелося цілу вічність спати на надувному ліжку на голій підлозі, доки вони ремонтували човен. Їм також доводилося приймати душ у розважальних центрах у селах, повз які вони пропливали.
Пара пофарбувала його і вирушила з Бата, де вони купили човен, назад до Лондона. Ненсі сказала, що жоден із них ніколи раніше не водив човен, але подивилася декілька відеороликів на YouTube, щоб зрозуміти, як це працює.
Вони прибули до Лондона через місяць, після декількох випробувань і негараздів, зокрема після того, як застрягли в бруді.
Ненсі сказала, що човен тепер перетворився і має "приголомшливий" вигляд.
Тут є велике двоспальне ліжко та симпатична кухня з незвичайним зеленим холодильником, раковиною та плитою. Стіни прикрашає безліч рослин, а на даху навіть є крихітна піч для піци.
Обговорюючи рішення пари жити на човні, Ненсі сказала: "Це рішення змінило життя. Хоч я почуваюся щасливою, це не завжди було легко".
Користувачі кинулися до розділу коментарів, щоб поділитися своїми думками про житло Ненсі та Дейла.
- Це чудово! Абсолютна мрія!
- Я мрію жити на вузькому човні
- От яке було б моє життя без дітей
Нагадаємо, раніше чоловік показав, як перетворив батьківський сарай на затишний будиночок. На місяць він витрачає всього 252 долари.
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