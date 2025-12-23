ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
2 хв

Пара купила будинок і знайшла моторошний напис у підвалі: несподівана розгадка таємниці

На стіні підвалу у маєтку 19 століття величезними літерами було виведено: «Смерть ходить за тобою».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Підвал

У підвалі знайшли моторошний напис / © Mirror

Ханна та Сем із Ланкаширу у Великій Британії розпочали масштабну реставрацію свого історичного будинку, про що розповідають у соцмережах. Але одне з їхніх відео стало вірусним завдяки знахідці у підвалі будинку, про яку рієлтор «забув» попередити.

Історію незвичайного підвалу розповідає Newsweek.

Кімната страху

Коли пара вперше спустилася до просторого підвалу, ліхтарик вихопив на стіні фразу, від якої перехопило подих: «DEATH WALKS BEHIND YOU» («Смерть ходить за тобою»).

«Коли ми вперше зайшли до підвалу і побачили напис, ми не знали, що й думати. Особливо ці слова… ми спершу не впізнали, що це текст пісні», — згадує Ханна.

Оговтавшись від першого шоку і роздивившись решту написів, подружжя зрозуміло: перед ними не лігво маніяка, а святилище меломана минулих десятиліть.

Стіни були розписані назвами культових рок-гуртів та виконавців: Jimi Hendrix, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, T. Rex. А страшна фраза про смерть виявилася назвою відомого альбому та пісні гурту Atomic Rooster 1970 року.

Доля «рок-н-рольного» підвалу

Відео з підвалу зібрало сотні вподобань, а коментатори хвалили музичний смак попередніх мешканців. «Спершу моторошно, але коли розумієш суть — це круто», — писали користувачі.

На жаль, зберегти автентичні графіті не вдалося. Через сильну вогкість у підвалі новим власникам довелося збивати штукатурку до цегли.

Втім, Ханна та Сем знайшли спосіб вшанувати історію будинку: «Ми зробили якісні фотографії написів, щоб згодом роздрукувати їх, вставити в рамки і повісити на оновлені стіни як постери».

Подружжя, яке придбало будинок 1930-х років у Гаазі, зірвало джекпот. За шаром гіпсокартону вони виявили приховані двері, що вели до цілої кімнати, про існування якої ніхто навіть не здогадувався.

