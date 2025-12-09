Пара купила будинок мрії і була приголомшена знахідкою на горищі (фото)

Знахідка, яку пара виявила у купленому будинку / © TikTok @xkirimi

Молода пара зі США, переїхавши до нового будинку, виявила на горищі неймовірну знахідку: там була дбайливо захована старовинна весільна сукня у відмінному стані. Відео з розпакуванням класичної сукні миттєво стало TikTok-хітом, зібравши понад 2,4 млн переглядів.

Про це пише Newsweek.

23-річна Кейтлін Остолаза з Іллінойсу нещодавно разом із нареченим придбала будинок в іншому штаті. Під час візиту її батьків, які приїхали оглянути житло та допомогти з облаштуванням, батько Кейтлін звернув увагу на дивну деталь — «вхід на горище над гаражем, але без мотузки, щоб спустити драбину».

Вирішивши дослідити знахідку, чоловік сам прикріпив мотузку, опустив драбину та піднявся нагору, де натрапив на старовинну весільну сукню, акуратно заховану та запаковану для збереження.

«Через те, що він надіслав мені фото коробки, я одразу зрозуміла, що там весільна сукня — по тому, що він мені показав, і по напису на коробці. Але тільки за кілька тижнів я попросила свого нареченого піднятися на горище й дістати її», — поділилася Остолаза.

26 листопада вона опублікувала відео розпакування у своєму TikTok @xkirimi. Ролик уже набрав понад 116 тис. лайків і викликав великий інтерес користувачів. У кадрі видно, як пара знімає з горища величезну коробку. Кейтлін акуратно розрізає картон, дістаючи звідти синю коробку, загорнуту у прозору плівку.

Всередині виявилася класична весільна сукня з довгими рукавами та витонченим візерунком на комірі, шлейфі й рукавах. Остолаза показала, який вигляд має сукня на ній, і продемонструвала деталі зблизька. У підписі вона зазначила, що «сподівається використати щось залишене попередніми мешканцями як своє „щось позичене“ на весілля». Вона також додала: «Я просто знаю, що хто б не носила цю сукню, вона мала в ній неймовірний вигляд. Шлейф — це просто щось».

Знайдена на горищі весільна сукня / © TikTok @xkirimi

Жінка розповіла, що перед тим як розпакувати коробку, чекала два тижні — намагалася зв’язатися з попередніми власниками, але відповіді так і не отримала.

Попри те, що сукня «прекрасна», Остолаза зізналася, що це «не зовсім її стиль — але дуже хоче використати її у день весілля».

«У коментарях було багато чудових ідей — перетворити її на сукню для вечірки після церемонії, халат для зборів. Або ж є художник, який створює декоративні елементи з весільних суконь — це теж може бути милим способом виставити її у домі», — розповіла жінка.

Окрім того, за її словами, у тому ж горищі над гаражем знайшли й інші речі, зокрема надувні аксесуари для басейну. А ще є друге горище — над житловою частиною, яке вони ще не встигли оглянути.

До слова, 29-річна Кріссі Меллетт здивувала своїх бабусю та дідуся, Деніс та Патріссію Лінч, одягнувши на вінчання їхню весільну сукню. Сукня, яку Патріссія купила за 400-500 дол. 1963 року, була виготовлена з шовку та peau de soie і мала довгі рукави та шлейф. Для пари, якій зараз по 83 роки, це був повний сюрприз.