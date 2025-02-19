Пара мандрівників одружилася в літаку на висоті 9 000 метрів: "Це божевілля" (фото)

Пара мандрівників одружилася просто під час польоту, піднявши своє кохання на нові висоти в День закоханих.

Про це повідомляє New York Post.

Александер Валур та його наречена Кіта провели церемонію на висоті 9 км, подорожуючи з рідної країни Валура, Ісландії, до рідної країни Кіти, Франції.

"За ці два роки ми багато подорожували разом, як до Франції та інших країн, так і в межах Ісландії. Ми обожнюємо подорожувати", - сказав наречений. "Коли ми почули про те, що можна одружитися на борту літака, ми подумали: "Чому б і ні?". Це ідеально вписувалося в усі наші пригоди – одружитися в небі між Ісландією та Францією. До того ж, це досить божевільна і нетрадиційна ідея, яка нам дуже підходить".

Наречений був одягнений в оксамитовий бордовий піджак і чорні штани, а наречена – в зелену шовкову сукню.

Кіта пішла до вівтаря, щоб зустріти Александера і священника в передній частині літака на очах близько 200 пасажирів.

Пара одружилася в літаку / Фото: Big Fish PR

Пара одружилася в літаку / Фото: Big Fish PR

Вони обмінялися обітницями, а потім відсвяткували зі своїми попутниками, які стали свідками – бортпровідники розносили шампанське та солодкі частування.

"Церемонія була неймовірно красивою і дуже веселою, і це було просто дивовижно. Тепер ми збираємося насолоджуватися життям у Парижі", - поділився новоспечений чоловік.

Пара одружилася в літаку / Фото: Big Fish PR

Історія кохання пари почалася завдяки їхній спільній пристрасті до подорожей. Кіта відвідувала Ісландію у робочій поїздці та була зачарована не лише країною, а й екскурсоводом Александером. Пара підтримувала зв'язок, і коли Кіта повернулася через деякий час, чоловік схвильовано запросив її на побачення.

"Ми одразу знайшли спільну мову і миттєво зблизилися", - пригадав він. "Відтоді ми разом".

Нагадаємо, жінка вийшла заміж за чоловіка, якого намалювала екстрасенска. Передбачення дивовижним чином перетворилося на реальність.

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