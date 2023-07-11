Пара має невпізнанний вигляд після того, як разом схудла на 175 кг – фото до і після

Пара з Ноттінгема, Велика Британія, тепер має зовсім інакший вигляд після того, як втратила колосальні 175 кг на двох.

Про це пише dailystar.co.uk.

Гелен та Кірон Бакстони, які у шлюбі 16 років, вирішили змінитися після того, як у чоловіки виникли проблеми зі здоров'ям. У чоловіка діагностували діабет 2 типу. Лікарі порекомендували йому схуднути.

Подружжя до схуднення / Фото: Slimming World

50-річний чоловік сказав: "Більшість свого життя в мене була зайва вага, настільки, що я більше не визнавав цього. Бездіяти, носити футболки 5XL і просити подовжувачі ременів безпеки було для мене звичайним життям. Я навіть звик до знущань. Лише коли мій лікар сказав мені, що травма на моїй нозі погано гоїться, тому що у мене розвинувся діабет 2 типу, я вирішив щось змінювати. Я знав, що діабет 2 типу часто пов'язаний із вагою, тому це стало для мене великим тривожним дзвінком. У той час мені було майже 30 років, і я навіть не міг вдягнути туфлі та шкарпетки, Гелен раніше доводилося зробити це для мене".

Бакстони до втрати зайвої ваги / Фото: Slimming World

У його дружини також була зайва вага, тому вона підтримала коханого.

Гелен та Кірон Бакстони до схуднення / Фото: Slimming World

Втративши 124 кіло, Кірон повністю позбувся діабету і більше не потребує ліків від цього стану. Зі свого боку, Гелен скинула 51 кілограм.

Кірон схуд на 124 кілограми / Фото: Slimming World

Подружжя займалося по програмі, де їли свіжі фрукти та овочі, нежирне м'ясо та птицю, знежирені молочні продукти, макарони, рис та злаки.

Їхні легкі прогулянки також поступово збільшувалися, доки вони не робили 10 000 кроків на день або більше.

Гелен скинула 51 кг / Фото: Slimming World

Кірон вважає, що втрата ваги позитивно вплинула на його психічне та фізичне здоров'я, і він розпочав волонтерську діяльність у благодійній організації з охорони психічного здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно ще одне подружжя похвалилося своїм дивовижним зовнішнім виглядом, скинувши майже половину своєї ваги. На двох вони схудли на 108 кг.

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