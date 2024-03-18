Пара назвала дитину на честь Інтернет-провайдера, щоб отримати 18 років безкоштовного Wi-Fi

Новоспечені мама і тато зізналися, що їм за це "трохи соромно".

Більшість людей не може жити без Інтернету, але для однієї пари він був настільки важливим, що вона назвала свою доньку на честь місцевої компанії-провайдера.

Про це повідомляє Mirror.

Керівник Інтернет-провайдера пообіцяв надавати безкоштовний Wi-Fi протягом 18 років, навіть якщо компанія збанкрутує, будь-якій дитині, названій на честь його компанії. Одна молода мама і тато вхопилися за пропозицію безкоштовного Wi-Fi до повноліття дитини в обмін на те, щоб назвати її на честь компанії.

Швейцарський інтернет-провайдер Twifi оголосив цю пропозицію на своєму сайті, заявивши, що батьки, які назвуть своїх малюків Твіфіус або Твіфія, будуть користуватися Інтернетом безкоштовно, поки їхні діти не стануть повнолітніми.

Там було написано: "Просто завантажте фотографію свідоцтва про народження вашої дитини. Після перевірки Twifi надасть вам 18 років безкоштовного Інтернету".

Пара назвала свою донечку Твіфією. Батьки, які використали це ім'я як друге середнє ім'я дівчинки, кажуть, що покладуть гроші, які в іншому випадку витратили б на Wi-Fi, на ощадний рахунок для своєї дитини, сподіваючись, що вона зможе навчитися водити і купити машину, коли їй виповниться 18 років.

Батько сказав: "Чим довше я думав про це, тим більш унікальним для мене ставало це ім'я, і саме тоді воно набуло свого шарму".

Хоча його дружина зізналася, що спочатку вагалася: "Для мене ім'я Твіфія в цьому контексті також означає зв'язок. Вічний зв'язок. Є набагато гірші імена. І чим частіше ми говоримо "Твіфія", тим сердечніше звучить це ім'я".

Пара вписала це ім'я у свідоцтво про народження своєї доньки, після двох інших імен, але сказала, що вони були в розпачі через це рішення.

"Ми хочемо залишитися анонімними для тих, хто нас оточує, тому що не хочемо виправдовуватися", - сказали вони. "Тому що звинувачення в тому, що ми продали ім'я нашої дитини, дуже боляче б'є по нас. Нам також трохи соромно".

Повідомлялося, що бос Twifi Філіп Фотш пообіцяв платити за їхній Інтернет, навіть якщо його компанія збанкрутує, як "справу честі" – і тоді він додав, що пропозиція Twifi все ще відкрита для інших молодих батьків.

Нагадаємо, мама випадково назвала свою доньку на честь порнозірки. Жінка переймається, як це вплине на дитину в майбутньому.

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