Пара одружилася після того, як у нареченого діагностували невиліковний рак – історія та фото

У Великій Британії пара з розбитим серцем побралася після того, як у нареченого діагностували невиліковний рак.

Про це жінка розповіла в інтерв'ю Need to Know.

Крісу Вільямсону діагностували рак шкірних тканин у грудні 2021 року після того, як він виявив тверду пухлину на лівому лікті. 48-річний чоловік пройшов 25 раундів променевої терапії для того, щоб затвердіти пухлину і полегшити її видалення. Керівник майстерні Кріс потрапив на операцію в День святого Валентина 2022 року, і хірурги успішно видалили пухлину через три години.

Подружжя каже, що вони змогли "продовжувати жити далі", аж поки через сім місяців Кріс не відчув біль у спині під час прийняття душу. Сім'я отримала жахливу звістку про те, що рак Кріса повернувся і йому залишилося жити від одного до двох років. Кріс вирішив, що хоче провести їх у шлюбі із Самантою, з якою перебуває у стосунках 15 років.

Кріс освідчився Саманті під час відпустки на Гібралтарі в серпні 2023 року.

Момент освідчення / Фото: Jam Press

Він продовжував лікування в надії, що пухлина зменшиться і дасть йому більше часу. Але, за словами Саманти, їхній "світ розвалився" у серпні цього року, коли їм повідомили, що рак поширився і медики більше нічого не можуть зробити.

Розуміючи, що їм потрібно одружитися швидко, вони організували свій великий день всього за шість тижнів. Вони побралися в місцевій церкві перед 60 гостями, а бенкет відсвяткували в пабі неподалік. Саманта сказала, що це був ідеальний день.

Весілля Кріса і Саманти / Фото: Jam Press

Весілля Кріса і Саманти / Фото: Jam Press

"Я не можу передати словами, що я відчула, коли почула, що більше нічого не можна зробити", - розповіла вона. "Це було неймовірно. Я плакала більше, ніж Кріс. Весь мій світ розвалився на частини. Ми пройшли такий довгий шлях. Я ніколи не очікувала, що з нами може статися щось подібне. Він проходив хіміотерапію, щоб сповільнити процес, і ми забронювали відпустку в Гібралтар, щоб максимально використати час, який нам залишився. Кріс освідчився мені в печері. Я була здивована, адже ми були разом 15 років. Він не поспішав. Нас постійно щось зупиняло, а потім з'явився рак, і ми не змогли одружитися. Я нервувала, але день був ідеальним. Це було дивовижно. Це було все, на що я сподівалася. Я дуже тішуся, що ми зробили це до того, як стало надто пізно. Тепер у нас однакові прізвища. Кріс не хоче мене залишати, і я не можу уявити своє життя без нього. Він такий сильний чоловік. Я б не змогла пройти через те, через що він пройшов. Він такий рішучий".

Весілля Кріса і Саманти / Фото: Jam Press

Весілля Кріса і Саманти / Фото: Jam Press

Через два тижні після церемонії Крісу стало гірше, і йому довелося лягти до госпісу для догляду. Там йому повідомили, що, ймовірно, йому залишилися лічені дні. Кріс кинув виклик обставинам і повернувся додому до своєї сім'ї, але залишився паралізованим, оскільки пухлина охопила його спинний мозок. Чотири рази на день його відвідують опікуни.

Подружжя познайомилося 2009 року, коли Саманта працювала водійкою, доставляючи запчастини для транспортної компанії Кріса. У Кріса вже було троє власних синів, а Саманта була матір'ю двох доньок. Вони зблизилися за чашкою чаю в кімнаті відпочинку, і врешті-решт Кріс запросив її на побачення. Через рік вона переїхала до нього, а 2011-го у них народилася перша спільна дитина, син Мейсон.

Кріс із синами / Фото: Jam Press

Саманта сказала, що була здивована, коли Кріс став на одне коліно в печері після 15 років спільного життя. Вона додала: "Ми випили разом чашку чаю і все пішло далі. Це було повільне горіння. Ми просто ніколи не доходили до того, щоб одружитися. Нас завжди щось зупиняло. У нього вже було троє дітей, у мене – двоє, тож ми лише й робили, що доглядали їх. У нас завжди були люблячі стосунки. Він ставився до мене так добре, як до принцеси. Я ніколи нічого не хотіла. Якщо у мене поганий настрій, він приносить мені квіти, ось такий він чоловік. Я не хочу уявляти своє життя без нього. Він завжди був поруч".

