Пара одружилася після втрати своїх експартнерів в ідентичних аваріях: історія кохання і фото

Наречений жінки загинув 2004 року, а кохана чоловіка — 2013-го.
Пара, яка втратила своїх партнерів в аваріях на одній ділянці дороги, побралася після химерного повороту долі.
Про це повідомляє NTK.
Магалі Лазара де Олівейра та Едгар Кампос одружилися 15 червня — майже через шість років після того, як стали парою.
Але їхнє життя було переплетене ще до того, як вони зустрілися. 41-річна Магалі та 46-річний Едгар втратили своїх колишніх партнерів у мотоциклетних аваріях на тій самій ділянці дороги.
Магалі збиралася вийти заміж 2004 року, але її наречений розбився і помер на Авеніда Бразилія в Формізі. Едгар пережив таке ж горе, коли ще одна аварія на тій же дорозі забрала його наречену 2013 року.
Пізніше вони стали парою після випадкового знайомства.
Магалі працювала в банку, де Едгар був клієнтом, і однією з її ролей було надсилання клієнтам документів, необхідних для оплати рахунків.
Коли Едгар втратив свою наречену, Магалі висловила йому свої співчуття і сказала, що вона пережила те ж саме горе.
Іскра з'явилася через роки, 2018-го, коли вона випадково надіслала йому наклейку з поцілунком і сердечком, і Едгар негайно відповів.
Магалі поділилася місцевим ЗМІ: "Відтоді ми почали розмовляти, бачитися, подорожувати і почали зустрічатися. І тепер, нарешті, ми одружені. Мрія точно здійснилася. Я почуваюся благословенною, що можу розділити життя з такою чудовою, особливою людиною. Бог досконалий у всьому".
Нагадаємо, жінка розлучається зі своїм чоловіком через консервацію. Вона пожалілася, що він робив протягом п'яти років.
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