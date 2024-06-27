Пара одружилася після втрати своїх експартнерів в ідентичних аваріях: історія кохання і фото

Пара, яка втратила своїх партнерів в аваріях на одній ділянці дороги, побралася після химерного повороту долі.

Про це повідомляє NTK.

Магалі Лазара де Олівейра та Едгар Кампос одружилися 15 червня — майже через шість років після того, як стали парою.

Але їхнє життя було переплетене ще до того, як вони зустрілися. 41-річна Магалі та 46-річний Едгар втратили своїх колишніх партнерів у мотоциклетних аваріях на тій самій ділянці дороги.

Магалі збиралася вийти заміж 2004 року, але її наречений розбився і помер на Авеніда Бразилія в Формізі. Едгар пережив таке ж горе, коли ще одна аварія на тій же дорозі забрала його наречену 2013 року.

Едгар Кампос / Фото: Jam Press

Пізніше вони стали парою після випадкового знайомства.

Магалі працювала в банку, де Едгар був клієнтом, і однією з її ролей було надсилання клієнтам документів, необхідних для оплати рахунків.

Коли Едгар втратив свою наречену, Магалі висловила йому свої співчуття і сказала, що вона пережила те ж саме горе.

Магалі Олівейра / Фото: Jam Press

Іскра з'явилася через роки, 2018-го, коли вона випадково надіслала йому наклейку з поцілунком і сердечком, і Едгар негайно відповів.

Магалі поділилася місцевим ЗМІ: "Відтоді ми почали розмовляти, бачитися, подорожувати і почали зустрічатися. І тепер, нарешті, ми одружені. Мрія точно здійснилася. Я почуваюся благословенною, що можу розділити життя з такою чудовою, особливою людиною. Бог досконалий у всьому".

Магалі Олівейра та Едгар Кампос / Фото: Jam Press

Нагадаємо, жінка розлучається зі своїм чоловіком через консервацію. Вона пожалілася, що він робив протягом п'яти років.

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