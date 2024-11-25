Пара одружилася у першому в світі алкогольному магазині з весільною каплицею – фото

16 листопада в Новому Орлеані, США, відкрився перший у світі алкогольний магазин з весільною каплицею.

Про це повідомляє New York Post.

У Chuck's on the Avenue відбулася весільна церемонія для пари з Дональдсонвілля, штат Луїзіана, які обмінялися обітницями біля пивного кулера.

Власник Чарльз Лешер провів наречену до вівтаря на церемонії. Перший танець пари був під пісню Елвіса Преслі.

Також був виступ духового оркестру Нового Орлеана, дівчинка з квітами кидала чорні та золоті намистини, а друга лінія танцювала у секції бурбона та проході з текілою.

Відповідні фото та відео з весілля опублікували в Instagram.

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"Ми просто любимо випити, і ми вирішили, що це ідеально, коли це сталося. Ми сказали: "Так, давайте зробимо це", - сказав наречений. "Незвичайне весілля", - додала наречена.

Весільні пакети починаються від 500 доларів і пропонують такі опції, як водій вантажівки з пивом як свідок, місцеві музиканти як розвага та дегустація бурбона високого класу на прийманні.

Каплиця пропонує офіційні одруження, що не зобов'язують влаштовування весілля, оновлення клятв та церемонії партнерів. Дегустаційна зала магазину може вмістити 15-20 осіб.

Каплиця Chuck's була побудована місцевою компанією AJK Renovations. Тут зберігаються архітектурні скарби, відроджені з довколишніх церков, таких як Центральна конгрегаціоналістська церква, Базиліка Святого Стефана та пресвітеріанська церква в Лулінгу, штат Луїзіана.

"Те, що ми пропонуємо, не для всіх", - сказав власник магазину. "Але ми всі знаємо, що є одна пара, яка ідеально підходить для укладення шлюбу між пивним холодильником і секцією шампанського".

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