Пара одружувалася і розлучалася 12 разів за 43 роки: що стало причиною

Подружжя з Австрії одружувалося і розлучалося 12 разів за останні 43 роки, хоча сусіди називали їхні стосунки "зразковим шлюбом".

Як виявилося, їхній непостійний шлюб був частиною схеми, спрямованої на отримання 326 000 євро з пенсійної системи країни, повідомляє Bild.

Зараз пара перебуває під слідством за звинуваченням у серйозному шахрайстві після того, як вони скористалися лазівкою в австрійському законодавстві, яка дозволяла дружині вимагати 27 000 євро з кожним новим шлюбом.

Дружина, яка фактично виходила заміж 13 разів, почала отримувати пенсію вдови від держави, щоб підтримати себе фінансово після смерті свого першого чоловіка 1981 року. Всього через рік жінка, якій зараз 73, вперше вийшла заміж за свого другого чоловіка, який на декілька років молодший за неї.

Вони розлучилися через шість років, 1988-го, посилаючись на "непоправний розпад" їхнього шлюбу через його роботу водієм вантажівки. Це розлучення започаткувало цикл шлюбів, розлучень і повторних одружень, кожен новий шлюб тривав приблизно три роки.

Однак слідчі з'ясували, що пара ніколи не розлучалася під час їхніх стосунків. Натомість сусіди та родичі свідчили, що пара весь час жила разом, зокрема ділила їжу та ліжко. Свідки навіть описували їхні стосунки як "зразковий шлюб".

Їхній постійний шлюб був сфабрикований для того, щоб обдурити австрійську систему пенсійного страхування та максимізувати прибуток від пенсії вдови, яку отримувала дружина.

Вийшовши заміж за другого чоловіка, дружина отримала одноразову виплату в розмірі 27000 євро як компенсацію за те, що повторний шлюб припиняє виплату пенсії вдови.

Однак щоразу, коли пара розлучалася, закон дозволяв дружині продовжувати виплати вдови, тобто вона могла вимагати компенсацію в розмірі 27 000 євро за всі інші 11 разів, коли вони знову одружувалися.

Так тривало десятиліттями, що дозволило парі отримати 326 000 євро від пенсійної схеми.

Коли пенсійний фонд нарешті відмовив у виплаті, пара подала до суду, і Верховний суд Австрії відхилив їхню справу в березні 2024 року, постановивши, що використання ними юридичної лазівки було невиправданим.

Поліція австрійського міста Грац розпочала розслідування за фактом серйозного шахрайства, і очікується судовий розгляд справи.

Наразі пара перебуває у шлюбі, оскільки 12-те розлучення не було визнане владою.

Нагадаємо, 102-річна Марджорі Фітерман та 100-річний Берні Літтман стали найстарішими молодятами у світі. Вони одружилися в будинку для літніх людей.

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