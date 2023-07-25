Пара отримала листа про "секретні кімнати" після переїзду до нового дому: що там було (відео)

Налякана пара отримала моторошного листа про "секретні кімнати", заховані в їхньому новому будинку.

Кортні та Метт нещодавно переїхали до будинку, збудованого близько 130 років тому.

Невдовзі вони отримали листа від "останнього члена сім'ї, що вижив", який володів нерухомістю. Усередині були подробиці секретних відсіків, маленьких схованок і навіть потайних кімнат у їхньому будинку.

У TikTok чоловік і жінка поділилися подробицями написаного та кожною новою особливістю, яку вони виявили.

"Ми отримали листа на ім'я "покупець". У ньому йдеться: "Дозвольте представитися. Я останній член сім'ї Медісон, який залишився живим, якому колись належав цей будинок, і я виріс у ньому. Я хотів би… розповісти вам про секретні кімнати та про декілька речей, про які вам, можливо, не сказали, коли ви купували будинок".

У листі перераховувалися три секретні кімнати, зокрема відділення у каміні та інше у вітальні.



У наступному відео пара показала деякі секретні особливості. Так, під каміном за дзеркальною панеллю вони виявили потайну винну шафу, повну старої випивки. Зокрема там було вино, пиво, бурбон і херес.

У ванній кімнаті також був прихований простір для повзання, який Кортні назвала "безумовно найстрашнішою кімнатою в будинку".

Вона додала: "Я припускаю, що тут, мабуть, раніше була якась кімната, але насправді це просто моторошне горищне приміщення".

Але внизу вона виявила ще одну "секретну кімнату", яка була досить великою в порівнянні з іншими, через що пара не знала, що з нею робити.

Глядачі були приголомшені будинком пари. У коментарях вони зізналися, що заздрять їхній нещодавній покупці.

Мені подобається ваш будинок! Це схоже на полювання на скарби!

Це моя буквальна мрія! Так, я заздрю

Мені подобається, що попередній власник надіслав вам листа, в якому розповів усе про будинок. Це так чудово

Нагадаємо, пара помилково купила 120-річний занедбаний дім замість квартири. Вони показали, що зробили з маєтком.

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