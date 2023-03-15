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Пара отримала світлини зі свого весілля та помітила моторошний силует: що було на фото

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Пара отримала світлини зі свого весілля та помітила моторошний силует: що було на фото

Фото: mirror.co.uk

Жінка переконана, що її покійна донька прийшла до неї на весілля.

В Австралії пара за три місяці до свого весілля знайшла мертвою свою півторарічну доньку. Коли вони отримали світлини з весілля, то помітили на них моторошний силует. 

Про це пише mirror.co.uk. 

Донька чоловіка та жінки трагічно загинула за три місяці до їхнього одруження. Проте мати дитини стверджує, що вона побачила на фото з весілля "привид".

Наречена Талія Мерфі каже, що вона була шокована, побачивши на одному із фото примарну постать їхньої доньки Тайдін. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Жінка стверджує, що нечітка фігура стоїть у лівому кутку фотографії, притулившись до дерева. Австралійській нареченій здалося, що вона одягнена в урочисту сукню і здалеку спостерігає за своїми батьками. Коли вона показала фото своєму чоловікові Сесілу, він був так само приголомшений.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

 "Я не вірю в багато речей, але я вірю, що вона була там, щоб побачити, як я і її батько одружуємося", - вважає жінка.

Нагадаємо, у США привид примарного автостопівця потрапив на фрагмент запису відеореєстратора водія Вільяма Черча, який їхав державним шосе 87, також відомим, як шосе Beeline, в Арізоні. Чоловік помітив дивну, напівпрозору фігуру, що йшла узбіччям дороги.  

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Дата публікації
Перегляди
1289
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