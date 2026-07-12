Пара переїхала на круїзний лайнер і розкрила, скільки насправді коштує життя в морі

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Подружжя, яке відмовилося від суші заради постійного проживання на круїзному лайнері, поділилося реальними витратами на такий спосіб життя.

Вони також детально пояснили, скільки коштує придбати власну каюту, які існують варіанти проживання та які додаткові витрати доводиться оплачувати щомісяця.

Йохан Бодін і Ланетт Канен ведуть YouTube-канал Living Life on a Cruise, де розповідають про своє життя після переїзду на житловий лайнер Villa Vie Odyssey. На відміну від звичайних круїзних суден, цей корабель не має постійного домашнього порту, а безперервно подорожує світом, заходячи до різних країн і міст.

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Пара живе на борту вже майже два роки. Попри поширену думку, вони запевняють, що не є заможними людьми, і вирішили відкрито розповісти про свої витрати, аби показати, скільки насправді коштує такий спосіб життя.

Скільки коштує придбати каюту

За словами подружжя, яке наголошує, що не співпрацює з оператором судна, компанія Villa Vie Residences нещодавно оновила систему ціноутворення на житлові каюти.

Найдоступніший варіант — внутрішня каюта — зараз коштує від 99 тисяч доларів за умови повної передоплати. Крім того, власники мають щомісяця сплачувати 4 тисячі доларів за обслуговування каюти для двох осіб. Для тих, хто проживає самостійно, передбачена невелика знижка.

Окрім цього, існує ще декілька форматів участі у проєкті. Наприклад, п’ятирічний план передбачає авансовий внесок у 60 тисяч доларів, але щомісячна плата за обслуговування вища — 4 500 доларів для пари або 3 300 доларів для однієї людини.

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Ще один варіант — трирічна програма без окремої плати за обслуговування. Вона коштує 100 тисяч доларів, що, за підрахунками подружжя, еквівалентно приблизно 91 долару на день на одну особу.

Йохан Бодін і Ланетт Канен / © скриншот з відео

Для тих, хто не готовий одразу купувати житло, компанія пропонує схему «оренда з правом викупу» від 125 доларів на день з людини.

Також доступний довічний пакет Endless Horizons, який коштує 350 тисяч доларів. Він покриває проживання на весь період експлуатації корабля без будь-яких майбутніх платежів за обслуговування.

Незалежно від обраного варіанта, до щомісячної плати входять триразове харчування, доступ до Wi-Fi, прання речей, прибирання каюти двічі на тиждень, користування тренажерною залою, фітнеспрограми та всі розваги, доступні на борту.

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Корабель також оснащений супутниковим інтернетом Starlink. За словами Йохана та Ланетт, протягом усієї подорожі він працював стабільно, за винятком окремих країн, де цей сервіс офіційно заблокований.

Які витрати не входять у вартість

Попри значний перелік послуг, включених у тариф, пара наголошує, що додаткових витрат уникнути не вдасться.

Щомісяця вони оплачують підписки на стримінгові сервіси, зокрема Amazon і Netflix, хоча визнають, що телевізор дивляться рідко.

Також вони користуються мобільним тарифом оператора US Mobile, який обходиться приблизно у 100 доларів на місяць. Таке рішення вони ухвалили після невдалого досвіду користування іншим оператором міжнародного зв’язку.

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Крім цього, подружжя витрачає близько 400 доларів щомісяця на туристичне страхування, яке замінило їм традиційне медичне страхування.

Йохан Бодін і Ланетт Канен / © скриншот з відео

Ще приблизно 500 доларів вони закладають на екскурсії, поїздки під час стоянок у портах, перукарські послуги, салони краси та інші особисті витрати.

Іноді вони дозволяють собі коктейлі в барі лайнера, де середня вартість одного напою становить від 4 до 7 доларів.

У підсумку всі їхні щомісячні витрати разом із платою за обслуговування становлять приблизно 5 150 доларів.

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Чому вони вважають такий спосіб життя вигідним

Йохан і Ланетт придбали каюту у повну власність, що дозволило їм зафіксувати розмір плати за обслуговування на весь період експлуатації корабля.

Вони жартують, що дісталася їм каюта із «закритим видом», однак пояснюють, що саме такий варіант був для них фінансово доступним на момент покупки.

Крім того, власники кают можуть скористатися програмою викупу від Villa Vie Residences, обміняти житло на більшу каюту або навіть здавати його в оренду іншим пасажирам на тих маршрутах, які вони вже пройшли.

Подружжя також звертає увагу, що після переїзду їм більше не потрібно оплачувати багато звичних витрат, пов’язаних із життям на суші. Зокрема, вони позбулися платежів за автокредит, страхування автомобіля, пальне, податки на нерухомість і ремонт будинку. Водночас інколи їм усе ж доводиться оплачувати візові та прикордонні збори під час відвідування окремих країн.

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Йохан Бодін і Ланетт Канен / © скриншот з відео

Для порівняння Йохан і Ланетт розповіли, що до переїзду на острові Мауї їхня сім’я витрачала приблизно 8 тисяч доларів на місяць. За їхніми словами, середні витрати американських домогосподарств нині становлять близько 6 500 доларів на місяць, тому життя на борту корабля виявилося для них навіть дешевшим.

За 16 місяців подружжя відвідало 53 країни. Вони кажуть, що жодного разу не пошкодували про своє рішення, адже головною цінністю такого способу життя вважають не фінансову вигоду, а можливість постійно відкривати для себе нові країни та отримувати унікальний життєвий досвід.

Нагадаємо, у 21 країні світу туристам заборонено носити цей одяг. За порушення загрожують штрафи і тюрма.

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